На Байкале ищут новый маршрут ледовой переправы на остров Ольхон

Министерство транспорта Иркутской области прорабатывает альтернативный маршрут ледовой переправы на Ольхон. На месте работает специальная комиссия, которая должна принять решение по ее открытию, сообщили представители регионального ведомства в чате губернатора. Сейчас продолжается создание безопасного маршрута и параллельно рассматривается альтернативное направление.

Изначально переправу планировали проложить по линии Куркут — Иркутская губа, однако сроки дважды переносили из-за трещин во льду. После трагедии 20 февраля, когда под лед провалилась буханка и погибли восемь туристов из Китая, выезды на лед в районе Куркута полностью перекрыли бетонными блоками и деревянными вешками.

Накануне губернатор Игорь Кобзев отметил, что в случае отказа от открытия переправы автомобили туристов останутся на острове до лета, а людей будут перевозить на хивусах.

На момент публикации в пресс-службе правительства региона и у министра транспорта Максима Лобанова оперативный комментарий получить не удалось. В ГУ МЧС по Иркутской области сообщили, что не располагают дополнительной информацией.