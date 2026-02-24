Smartavia может сократить пилотов и бортпроводников в Архангельске

Smartavia направила сотрудникам, проживающим в Архангельске, уведомления о возможном сокращении. Документ получили более 50 пилотов и бортпроводников. Копия обращения имеется в распоряжении редакции «Северные новости».

© tourdom.ru

В документе говорится, что персоналу предлагается рассмотреть перевод в Санкт-Петербург. Авиакомпания обещает единовременную выплату на переезд в размере 500 тыс. руб. «на руки». Срок для ответа установлен до 27 февраля.

При отказе от перевода с сотрудниками расторгнут трудовой договор по соглашению сторон с дополнительной компенсацией. В случае отсутствия решения в обозначенные сроки перевозчик оставляет за собой право провести сокращение без дополнительных выплат.

По словам представителей Smartavia, рассматриваемые меры связаны с оптимизацией расходов и снижением затрат на ротацию персонала между базами. При этом сами пилоты и бортпроводники указывают на ряд обстоятельств, которые, по их мнению, делают ситуацию спорной. В частности, юрлицо авиакомпании зарегистрировано в Архангельске, региональные власти на постоянной основе предоставляют субсидии на выполнение пассажирских перевозок, а аэропорт города используется перевозчиком как один из базовых.

Аналогичный конфликт уже возникал несколько лет назад. Тогда часть сотрудников обратилась в госинспекцию труда и транспортную прокуратуру. По итогам проверок персонал авиакомпании сохранил свои рабочие места в Архангельске.

В настоящее время работники Smartavia обсуждают возможные юридические шаги. Официальных комментариев о масштабах предполагаемых сокращений и дальнейших кадровых решениях авиакомпания пока не предоставила.