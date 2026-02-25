Блоги побеждают: как соцсети перекроили карту турпоездок

Современный туризм переживает тихую революцию, меняя привычные сценарии. Туроператоры уступают пальму первенства социальным сетям в определении туристических трендов. Если раньше популярность направлений диктовалась маркетинговыми стратегиями компаний, то теперь этот рынок захватили блогеры, формируя спрос через контент.

Эксперты отмечают значительный сдвиг: алгоритмы соцсетей стали ключевым инструментом в выборе направлений для путешествий. Это породило нового туриста-исследователя, чье поведение отличается от предыдущих поколений. Вместо двух продолжительных отпусков он предпочитает серию коротких, но чрезвычайно насыщенных поездок. Особенно это характерно для зумеров и миллениалов, для которых важно не только личное впечатление, но и возможность создать качественный цифровой контент.

Будущее туроператоров видится в адаптации к новым реалиям: освоении цифровых методов воздействия на аудиторию и постепенном отказе от традиционной рекламы.