$76.6390.58

В Дагестане в рамках морского кластера возведены первые дома для туристов

«Это Кавказ»

В дагестанском поселке Мамедкала в рамках создания Каспийского прибрежного кластера появились первые дома для размещения туристов. Возведено 19 двойных номеров, общий фонд должен составить более 148 единиц.

В Дагестане в рамках морского кластера возведены первые дома для туристов
© РИА Новости

«На каспийском побережье Дагестана продолжается формирование нового туристического кластера. В составе комплекса „Южная Гавань“ введены в эксплуатацию первые дома для размещения гостей. Проект реализуется в поселке Мамедкала в 7 км от Дербента. Из экологичного материала CLT возведено 19 одноэтажных дуплексов общей площадью более 2 тыс. кв. метров», — сообщили в пресс-службе строительной компании BN Group.

Планировка каждого дома состоит из просторной комнаты, санузла и террасы. Площадь помещения — 107 квадратных метров. Модули для домокомплектов компания производит на собственной производственной площадке.

«Легкая транспортировка и монтаж ускоряют старт операционной деятельности. Дома оснащаются системами отопления, водоснабжения и вентиляции», — подчеркивают в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что в рамках туристического комплекса «Южная Гавань» номерной фонд должен составить более 148 единиц. Совокупно Каспийский курортный кластер сможет принимать порядка 700 тысяч туристов в год.

Проект создания нового курорта на Каспийском море должен быть полностью реализован к 2030 году. Под кластер выделено 310 гектаров земли, где будут 6,5 км пляжей, яхтенная марина, аквапарк, 42 км прогулочных маршрутов и центры развлечений. Одним из якорных объектов станет всероссийский детский центр «Дагестан» на 1,5 тыс. мест.