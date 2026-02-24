В Дагестане в рамках морского кластера возведены первые дома для туристов

В дагестанском поселке Мамедкала в рамках создания Каспийского прибрежного кластера появились первые дома для размещения туристов. Возведено 19 двойных номеров, общий фонд должен составить более 148 единиц.

«На каспийском побережье Дагестана продолжается формирование нового туристического кластера. В составе комплекса „Южная Гавань“ введены в эксплуатацию первые дома для размещения гостей. Проект реализуется в поселке Мамедкала в 7 км от Дербента. Из экологичного материала CLT возведено 19 одноэтажных дуплексов общей площадью более 2 тыс. кв. метров», — сообщили в пресс-службе строительной компании BN Group.

Планировка каждого дома состоит из просторной комнаты, санузла и террасы. Площадь помещения — 107 квадратных метров. Модули для домокомплектов компания производит на собственной производственной площадке.

«Легкая транспортировка и монтаж ускоряют старт операционной деятельности. Дома оснащаются системами отопления, водоснабжения и вентиляции», — подчеркивают в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что в рамках туристического комплекса «Южная Гавань» номерной фонд должен составить более 148 единиц. Совокупно Каспийский курортный кластер сможет принимать порядка 700 тысяч туристов в год.

Проект создания нового курорта на Каспийском море должен быть полностью реализован к 2030 году. Под кластер выделено 310 гектаров земли, где будут 6,5 км пляжей, яхтенная марина, аквапарк, 42 км прогулочных маршрутов и центры развлечений. Одним из якорных объектов станет всероссийский детский центр «Дагестан» на 1,5 тыс. мест.