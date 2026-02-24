Из Сочи самолеты вылетают с опозданием до 33 часов

После пятикратного введения временных ограничений за минувшие сутки аэропорт Сочи возвращается к штатной работе. Многие рейсы, отложенные с 23 февраля, по данным онлайн-табло, задерживаются в среднем на 20–33 часа.

© tourdom.ru

Так, в 16:00 должен везти пассажиров в Казань борт авиакомпании «Россия». Вылет FV 6201 ожидался на 30 часов раньше - в 10:35 23 февраля. На 29 часов откладывается U6 220 «Уральских авиалиний» в Екатеринбург: пассажиры улетят лишь в 17:15. Меньше повезло клиентам Nordwind, следующим в Чебоксары: N4 447 покинет аэропорт Адлера в 21:35, он сдвинулся вправо на 33 часа.

Среди задержанных рейсов многие выполняются по популярным туристическим направлениям. Например, в 14:00 в Стамбул должен отправиться лайнер «России», задержанный еще с 18:30 вчерашнего дня. Вылет «Азимута» в Дубай перенесен с 01:30 на 14:10. В Хургаду «Уральские авиалинии» повезут туристов в 14:20, с опозданием на 25 часов. Пассажиры «Белавиа» в Минск смогут улететь только завтра в 05:00 вместо 12:30 24 февраля.

Многие воздушные суда до сих пор не прибыли в Сочи. Так, «Россия» доставит пассажиров FV 6759 из Петербурга в 18:30 – с 20-часовым опозданием. Туристов из Стамбула ожидают в Адлере в 21:00, на 22 часа позже графика.

Некоторые рейсы от 23 февраля в Сочи и вовсе отменены, в частности из Москвы – DP 113 и DP 6945 «Победы», SU 1796, SU 1122, SU 1136 «Аэрофлота».

Впрочем, сегодняшние вылеты, заявленные в расписании, чаще всего выполняются с небольшими отклонениями. Например, всего на 2 часа отложен рейс в Белград авиакомпании Air Serbia: вместо 13:20 он заявлен на 15:00.