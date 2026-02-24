Стало известно, когда достоят пятизвездочный отель «Аманауз» в Домбае

В Карачаево-Черкесии в 2029 году планируется завершить строительство пятизвездочного горного отеля «Аманауз» в поселке Домбай. Сейчас на площадке будущей гостиницы идет подготовка к заливке фундамента.

© «Это Кавказ»

Реализацию инвестпроекта обсудили на встрече главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова с гендиректором строительной компании «Семья» Русланом Воруковым.

«Уже завершена подготовка участка и все земляные работы. В настоящее время на объекте возводятся железобетонные конструкции для фундамента будущего отеля. Инвестор озвучил планы по окончанию строительства — 2029 год», — сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Здание отеля «Аманауз» будет располагаться на площади 47,5 тысяч кв. метров. Гостиница будет включать 454 номера. На объекте планируется создать более 450 новых рабочих мест.

«Уверен, что строительство отеля премиум-класса придаст мощный импульс для развития Домбая и укрепит позиции Карачаево-Черкесии как одного из лидеров туризма в стране», — отметил на встрече Рашид Темрезов.

Соглашение о строительстве отеля «Аманауз» власти республики и строительная компания «Семья» подписали в Минводах на Кавказском инвестиционном форуме в 2025 году. Тогда же проект презентовали председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

О гостинице «Аманауз»

Гостиница «Аманауз» — недостроенное здание в стиле советского модернизма. По проекту 18-этажная гостиница была рассчитана на 480 мест, в ней также предполагался концертный зал, а на верхнем этаже — панорамный ресторан. Здание начали возводить в 1983 году, но спустя два года работы приостановили. Заброшенный недострой стал одним из самых узнаваемых зданий поселка Домбай в Карачаево-Черкесии. В декабре 2024 года начался снос гостиницы.