Как провести отпуск на Байкале зимой: лучшие маршруты и советы туристам

Байкал - одно из самых популярных зимних туристических направлений в России. В последние годы растет интерес к самостоятельным поездкам на это одно из самых холодных озер в мире, где зима царствует с декабря по апрель. Поездки с фотосъемками и активным отдыхом на байкальском льду, а также рыбалкой… Все это выглядит красиво, дарит массу впечатлений и при соблюдении правил безопасности укрепляет здоровье и заряжает бодростью на весь год.

Мы собрали всю необходимую информацию о том, как по-настоящему хорошо, с комфортом и, главное, безопасно отдохнуть на озере зимой и в начале весны, куда поехать и что посмотреть, где остановиться и как вести себя в морозы. В том числе, когда именно лучше ехать на Байкал (в январе, феврале или марте) и почему. А также - какой маршрут выбрать, если едешь впервые.

Фото: iStock

Зимний Байкал - это прозрачный лед, гроты, нерпы и горячие источникиЛучшее время для поездки - конец февраля - март, когда лед еще в основном прочный и безопасный, а холод не такой… сибирскийОсновные локации: Ольхон, Листвянка, Сахюрта, Малое море.Хивусы (российские катера-амфибии на воздушной подушке) гораздо безопаснее УАЗов-"буханок", которыми управляют местные непрофессиональные водители.

Климат и особенности зимнего Байкала: что нужно знать перед поездкой

Фото: iStock

Байкал находится в зоне резко-континентального климата. Но движение масс холодного воздуха ограничивают окружающие озеро горные хребты. А огромная водная масса Байкала создает в его "чаше" отдельную зону. Она смягчает климат, делая зиму теплее, чем в Иркутске, но более ветреной.

С января по апрель озеро замерзает, образуя толстый прозрачный лед (до 1,5 м). А погода стоит в основном сухая и солнечная. Кстати, здесь солнечно почти всегда - 300 дней в году!

Январь холоднее всех других месяцев. Морозы бывают −30 −40°C, на озере часты сильные ветра. Извлеченные из кармана телефоны "превращаются в кирпич" почти мгновенно, что лишает возможности в случае чего быстро вызвать помощь.

Преимущество лишь в том, что на Байкале в это время мало туристов. Те из них, кто побывал на озере в январе, вспоминают, что одеваться надо в несколько толстых слоев, "как в космос".

В феврале на Байкале уже не так холодно: −10 −15°C, больше солнца, меньше ветра. Но до половины февраля на озере, по уверениям бывалых путешественников, еще слишком много разной величины трещин. Люди именно в это время, в январе-феврале, часто проваливаются под лед.

Март, по единодушному признанию людей, в разное время бывавших на озере - самый комфортный месяц. Температура может быть ноль градусов или даже плюсовая, примерно +5°C в середине месяца. При этом, правда, иногда бывает достаточно резкое падение температур.

Ветер и ощущаемая температура

Фото: iStock

В холодный сезон, в отличие от теплого, ветры дуют со стороны суши. На открытых участках они могут усиливать холод до −35 −40°C. Но даже умеренная температура ощущается из-за байкальских ветров как более низкая.

Очень часто "делает погоду" на Байкале сарма - шквалистый ветер, вырывающийся из долины реки Сарма. Временами он настолько силен, что бывает опасен для строений. Сарма особенно часто дует в проливе Ольхонские ворота. Но именно этот ветер и создает большинство ледовых красот.

Состояние льда

В период с первой по вторую декаду февраля обычно открывают ледовую трассу: к этому времени лед устанавливается, достигая толщины от метра до полутора. Это служит сигналом выезда на автомобилях на лед в других направлениях.

До этого поверхность Байкала бороздят почти исключительно хивусы.

В 2026 году нестабильное состояние льда затянулось. Поэтому официальная ледовая переправа в направлении острова Ольхон на момент публикации так и не была открыта.

Местные жители в погоне за "длинным рублем" предлагают поездки по льду раньше официального открытия, что очень рискованно, предупреждают организаторы туров на Байкал. Это не раз приводило к трагедиям.

20 февраля 2026 года в озере утонул УАЗ с группой туристов из 8 человек.

Преимущества зимы

Фото: РИА Новости

К преимуществам зимнего байкальского туризма раньше относили отсутствие суеты. Но сегодня тихо на озере лишь в некоторые месяцы, например в январе. Уже в феврале туристы начинают заполнять прибрежные гостевые дома и отели, а в марте тут почти так же людно, как и летом.

Минусы зимнего Байкала - холод и необходимость тщательно готовиться к поездке. Однако все это перевешивает плюсы местного зимнего отдыха, главный среди которых - неземная красота озера в это время года.

Озеро прекрасно всегда. Но в холодный сезон здесь властвует сказка. Зимний Байкал - пространство льда и света. Озеро напоминает царство Снежной Королевы: местами прозрачный, местами голубой лед, торосы, трещины и бескрайние просторы.

В человеке на Байкале, как правило, просыпается "внутренний ребенок", хочется всюду лазить и все исследовать. Привлекает уже возможность ходить по озеру, не говоря о доступе к фантастическим гротам, торосам и "сокуям" (как называют ледяные наросты на скалистых берегах и островах).

Как добраться до Байкала зимой

Фото: iStock

Самолетом

Чаще всего летят самолетом до Иркутска, откуда заказывают автомобильный трансфер (Листвянка - 70 км, Ольхон - 290 км). Но при небольшом багаже возможны разные варианты - в том числе рейсовые автобусы и маршрутные такси.

На собственном/арендованном автомобиле

"Из дома на Байкал" - популярное, хотя и непростое путешествие. Желательно предпринимать его на мощном внедорожнике. Для поездки важно иметь запасную зимнюю резину, цепи для езды по льду и проверить авто. Нужно быть готовыми к огромным расстояниям между населенными пунктами.

Можно попробовать арендовать машину на месте (в Иркутске) для самостоятельной поездки на озеро. Но это сложно: аварии на льду Байкала часты, поэтому машины сдают в аренду не особенно охотно. При этом арендатор оставляет возвратный депозит.

Туры

Готовые программы путешествий на Ольхон и Малое море или в Байкальск занимают в среднем 5-6 дней, реже неделю. В цену входит, как правило, трансфер, работа гидов, меры по обеспечению безопасности на льду, а также дополнительные услуги. Частью программ различных туров нередко являются полеты над островом Ольхон и озером на вертолетах, легких самолетах и других средствах малой авиации.

Цена туров начинается от 31 500 руб. за 2 дня.

Лучшие места для зимнего отдыха на Байкале

Ольхон

Фото: iStock

Остров Ольхон - крупнейший и единственный населенный на Байкале. Его называют "сердцем Байкала" и его мистическим центром, богатым шаманскими "местами силы".

Здесь сочетаются степи, леса и песчаные дюны. Это уникальное место для туризма, славящееся красивыми пейзажами, ледовыми гротами и чистым воздухом.

Возле главного населенного пункта острова, поселка Хужир, специально расчищают лед, ровняют его и создают чистые площадки для туристов. Это делается для удобства пеших прогулок, катания на коньках, фотосессий, так как естественный лед бывает покрыт снегом или имеет сложный рельеф.

Малое море

Фото: РИА Новости

Малое море - это пролив между материком и островом Ольхон. Оно мелкое, промерзает быстрее всего озера. Там красивый лед: видно дно и водоросли, все, что находится под водой. Дуют ветра, которые создают наледи-сокуи. Иногда сокуи похожи на снежные листья, иногда - на кустики изо льда.

Малое море славится ровным льдом, идеально подходящим для катания, безопасными маршрутами, хорошими базами отдыха, а также своими маленькими островами.

Самый популярный из них - остров Еленка (Ижилхей). Эта небольшая скала высотой 14 метров известна своими ледяными гротами, торосами и наплесками, а также птичьими базарами.

Листвянка

Фото: iStock

Поселок Листвянка зимой - удобный вариант для коротких поездок и первого знакомства с регионом. Сюда легко добраться из Иркутска. Из поселка удобно посетить одну из главных местных достопримечательностей - Кругобайкальскую железную дорогу (КБЖД).

В Листвянке немало редких для России и всего мира достопримечательностей. Среди них нерпинарий, где можно увидеть байкальских нерп - один из трех существующих видов пресноводных тюленей. Примерно раз в час там проходит шоу дрессированных нерп.

Также в поселке есть Байкальский музей. В его 11 аквариумах содержатся животные и растения озера. Эти аквариумы фактически являются частью Байкала: они "обмениваются" с ним водой. Здесь же работает виртуальная экспозиция "Погружение на дно Байкала".

Можно совершить и реальное погружение на дно озера: в поселке есть свой дайвинг-центр. Рядом, в парке "БайкалГора" (ранее "Истлэнд"), можно покататься на сноуборде и горных лыжах.

Где остановиться зимой: базы, отели, зимние домики

Гостиничная инфраструктура поселка Листвянка (от 2800 руб./сутки) развита лучше, чем во многих других туристических местах Байкала. Поэтому она идеально подходит как для первой поездки, так и для отдыха с маленькими детьми и другими людьми, которым нужны более-менее комфортные условия.

Фото: iStock

В Хужире и других местах острова Ольхон (от 1000 руб./сутки) немало турбаз и зимних домиков. Однако сервис пока далек от мировых стандартов. Например, здесь нужно много делать самим гостям - причем неважно, считается ли место отелем или гостевым домом.

Кроме того, в туристических локациях по берегам Байкала немало мест, где есть гостевой дом, но и сервиса нет в принципе, и купить нечего, нужно все привозить с собой.

Основные достопримечательности зимнего Байкала

Урочище Узуры. Живописная местность на восточном берегу острова Ольхон в бухте Хага-Яман. Знаменита самыми красивыми рассветами, археологическими находками эпохи неолита и старейшей метеостанцией, работающей на солнечной энергии.

Мыс Хобой. Резко вонзающийся в озеро северный мыс Ольхона - одно из красивейших мест острова. Однако зимой оно - одно из самых опасных: здесь часто появляются трещины в течение всего сезона. Рядом с мысом можно увидеть "застывший шторм" - ледяные торосы.

Мыс Саган-Хушун ("Три брата"). Три скалы-кекуры, напоминающие фигуры старцев, на северо-западе острова Ольхон. На мысе есть пещера и древние оборонительные валы.

Мыс Дракон на острове Огой. Это самая западная точка острова, визитная карточка Байкала. Одна из главных точек притяжения туристов из-за прозрачного льда, снежных узоров и сказочных гротов - красивых каждый год по-новому.

Буддийская "Ступа Просветления" на острове Огой. Самый большой остров Малого моря увенчан белоснежной ступой. Это топ-локация для туристов. Считается, что здесь может исполниться любая мечта - нужно только обязательно подняться к ступе, а затем обойти вокруг нее 108 раз.

Мыс Бурхан со скалой Шаманка. Здесь стоят 13 столбов-сэргэ в честь духов. На них повязывают ленты - их цвет зависит от сферы, к которой относится желание просящего: синий - о духовном, красный - о семейных проблемах, желтый - о финансах, зеленый - о плодородии (рождении детей), белый - о здоровье.

Большое Голоустное. В поселке можно посетить православный храм, неоднократно разоренный и даже горевший, но постоянно возрождаемый. А также увидеть метановые пузырьки во льду, которые образуют в нем живописные белые узоры.

Деревня Тальцы. На подъезде к поселку Листвянка работает музей под открытым небом "Тальцы", где воссоздана сибирская деревня XVII века. Там собраны деревянные постройки, перевезенные из зон затопления при строительстве ГЭС (например, Илимский острог).

Бухта Песчаная. Окружена скалами Большая и Малая Колокольня, доступна только по воде (летом) или льду (зимой). Здесь есть "ходульные деревья": сосны и лиственницы с обнаженными корнями, возвышающимися над землей из-за выветривания почвы.

Камень Черского. Смотровая площадка на вершине горы в поселке Листвянка, названная в честь исследователя Сибири И. Д. Черского. С вершины - вид на исток Ангары, Шаман-камень, поселок Порт Байкал и хребет Хамар-Дабан. Добраться можно пешком или на канатной дороге.КБЖД. Участок Транссиба на 84 км (от Слюдянки-II до Порт Байкала) вдоль южного берега Байкала. Построен в начале XX века, славится рекордным числом инженерных сооружений: 38 тоннелей, 17 галерей, сотни мостов и виадуков. Ходит экскурсионный поезд.

Что делать на Байкале зимой: лучшие активности

Фото: iStock

Катание на коньках

Байкал - крупнейший естественный каток мира. Прокат коньков есть в Хужире, а также во многих гостиницах, в Сахюрте и даже в Курме. Можно брать свои: ведь в сезон коньков может просто не хватить на всех туристов.

Важно помнить, что лед на озере неидеальный: это не каток в городе, здесь могут быть трещины, неровности. Нужно смотреть под ноги и двигаться аккуратно, стараясь пересекать трещины поперек. Рекомендуется использовать коньки без зубцов.

Эксперты советуют быть готовым к тому, что расстояния на Байкале воспринимаются иначе. То есть, планируя уехать на 5-10 км, можно незаметно оказаться километрах в 20-30.

Фото: iStock

Поездки на авто, на спецтехнике и полеты

Самый безопасный способ передвижения по льду и открытой воде Байкала - поездки на "хивусах", судах на воздушной подушке. Стоимость - от 7 до 25 и более тыс. руб./чел. за экскурсию. После недавнего резонансного ДТП власти закрыли лед для авто, а владельцы хивусов резко взвинтили цены.

Организуются также экскурсии на снегоходах, багги и квадроциклах, которые обычно являются частью программы турпоездки.

Если вы едете на экскурсию на целый день, то вам не стоит беспокоиться за обед. Его цена обычно включается в стоимость экскурсии. Причем даже посуду, как правило, с собой брать не надо. В меню - уха из омуля, приготовленная прямо на льду озера на костре.

Фото: iStock

Велопрогулки

Весьма популярна зимой на Байкале езда на велосипеде по льду. На колеса велосипедов для этого надевают специальные покрышки с шипами.

В поселке Хужир и в Листвянке есть пункты проката, где можно арендовать такие велосипеды. В сезон их бронируют заранее. Бывалые туристы советуют внимательно осматривать велосипед, который вы берете здесь в аренду: их часто дают уже с поломками.

При езде на велосипеде с шипами необходимо медленно разгоняться и плавно тормозить. Остальное аналогично езде по асфальту. Главное - не делать резких движений в начале и в конце поездки.

Во время езды по льду Байкала мерзнут руки и ноги. Также после этой прогулки люди так сильно потеют и устают, что обычно заказывают баню.

Подледный дайвинг

Поскольку вода озера очень прозрачна (видимость до 60 м), то у тех, кто в нее погружается, возникает, по отзывам, некое ощущение "невесомости" и "полета". Температура Байкала примерно +2°C, то есть вода значительно теплее воздуха, к тому же погружение происходит в теплом гидрокостюме.

Погружение соответствует строгим стандартам: происходит не дальше 200 м от берега, после подробного ознакомления с техникой безопасности и вместе с опытным сертифицированным инструктором. Последнее - независимо от заявленного вами уровня компетенций и состояния здоровья.

Фото: iStock

Рыбалка

Зимняя рыбалка на Байкале требует подготовки. Поэтому покупка тура обеспечивает безопасность, снаряжение, доставку на места, где хорошо ловится хариус, а также некоторый комфорт.

Самостоятельная поездка дешевле (тур стоит от 15-60 тыс. руб. без учета перелета), но требует знания местности и соблюдения правил. А они многочисленные и жесткие, особенно в отношении вылова редких рыб, количества удочек и других снастей.

Безопасность на льду: главные правила

Фото: iStock

Пешком, на коньках или велосипеде

Толщина льда с января по март включительно на озере Байкал такова, что он выдержит человека практически любого веса. Не надо бояться, надо только быть внимательным. Пешеходам не стоит приближаться к широким трещинам (> 30 см) или беспечно лазить по торосам: там трещину можно не заметить.

Для велосипедистов и конькобежцев более опасны ездящие по льду автомобили или другие транспортные средства, так что нужно стараться держаться подальше от обозначенной на льду трассы (когда ее откроют).

Фото: iStock

На личном (арендованном) автотранспорте

Здесь - зона риска, и дело не только в трещинах или хрупкости льда (которая есть в декабре или апреле). Дело в том, что управлять машиной на льду совсем не то же самое, что на земле. Как говорил один бывалый турист, на льду озера "руль становится опорой для рук, а тормозной путь бесконечен".

Рекомендуется не сразу набирать скорость, не газовать и не тормозить слишком резко. Ездить стоит только по накатанным трекам, не рекомендуется выезжать на лед в одиночку и желательно избегать участков, на которых просматривается дно. И по возможности оснастить колеса цепями (шипами).

Разумеется, не нужно выезжать на байкальский лед на машине до официального открытия ледовой трассы.

Что взять с собой: зимний чек-лист

Фото: iStock

Одежда и обувь

Термобелье.

Флисовая одежда.

Ветрозащитные штаны.

Пуховик.

Ботинки с нескользящей подошвой.

Несколько пар теплых носков.

Теплые стельки.

Перчатки.

Варежки.

Верхонки ("чехлы" на обычные варежки).

Балаклава.

Шапка-ушанка.

Техника

Пауэрбанк (мороз быстро разряжает батарею).

Защита для телефона.

Цепи или любые накладки на колеса для езды по льду (при использовании автомобиля).

Еда и безопасность

Термос.

Очки от солнца.

Аптечка.

Грелки для рук и ног.

Часто задаваемые вопросы

Когда зимой лучше ехать на Байкал?

Лучшее время для поездки - конец февраля - март. В этот период лед Байкала еще устойчив, но погодные условия уже не такие суровые, как в другие месяцы. Они идеально подходят для экскурсий и активного отдыха.

Можно ли ходить по льду Байкала самостоятельно?

Да, но только при строгом соблюдении безопасности на льду и выборе проверенных маршрутов.

Где безопаснее кататься на коньках?

Наиболее безопасны оборудованные участки на Малом море и в районе Листвянки, где лед регулярно проверяется.

Что посмотреть на Байкале за 3-5 дней?

Оптимальный маршрут зимой включает Листвянку, остров Ольхон, мыс Бурхан, Малое море и экскурсии по льду Байкала.

Какую одежду брать на зимний Байкал?

Теплую, многослойную и ветрозащитную, рассчитанную на сильный мороз и длительное пребывание на открытом льду.

Подойдут ли зимние маршруты для детей?

Да, при выборе спокойных маршрутов, коротких переездов и комфортных экскурсий путешествие с детьми зимой возможно.

Заключение

Отдых на Байкале зимой хорош не только активностями. Он дарит эстетическое наслаждение. Суровая красота природы, фантастические ледовые "интерьеры" и "украшения", оглушающая, изредка прерываемая звуками тишина дает ощущение пребывания в "храме природы".

Грамотно выбранное время, продуманные маршруты, понимание особенностей климата и возможных опасностей позволят получить максимум впечатлений без лишних рисков. Особенно важно не экономить на безопасности и не спешить без экстренной необходимости.

Такая поездка на зимний Байкал часто становится тем самым путешествием мечты, к которому хочется возвращаться снова и снова.