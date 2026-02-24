Благо или угроза всей отрасли: туризм на Южном Урале хотят «оцифровать»

В Челябинской области для популяризации местных курортов туризм хотят перевести в цифровую сферу. Речь идет о создании комплексной инфраструктуры, включая гостиницы и дороги. Также планируют внедрить систему экологического мониторинга на туробъектах. Почему эксперты сомневаются в «благих намерениях» и должен ли туризм быть «душевным» – в материале «ФедералПресс».

Планы СПП

Проблема комплексного подхода к цифровизации туристической отрасли в Челябинской области обсуждалась на недавнем заседании регионального комитета Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП).

По мнению предпринимателей, перевод уральского туризма на «цифру» может стать драйвером развития туристического кластера.

«Речь идет о предложении сформировать единую инфраструктуру отрасли, включающую не только объекты туризма, но и инженерные и дорожные сети», – сообщает пресс-служба СПП.

Затем обеспечить эту инфраструктуру комплексными цифровыми решениями, в числе которых: системы видеонаблюдения и видеоаналитики, система экологического мониторинга в туристических зонах, доступность связи на всем протяжении путешествия, широкополосный доступ в интернет на территории туристических объектов, управление энергетической инфраструктурой. И уже на третьем этапе внедрять и формировать индивидуальные цифровые сервисы: системы управления номерным фондом, системы заказа и доставки питания, онлайн-кинотеатры и музыкальные сервисы, решения дополненной реальности и многое другое.

Туризм начнет медленно умирать

Директор АНО «Центр туристских инициатив» Алексей Ципордей заявил в комментарии «ФедералПресс», что самая главный вопрос состоит в том, чтобы выполнить предложение СПП.

В национальном центре «Россия» наградили лучших экскурсоводов страны

«Намерение благое, но всегда вопрос в реализации. У нас был опыт с электронной путевкой, которую пытались внедрить до ковида, но что-то пошло не так», – отметил он.

По мнению Ципордея, если реализовать «цифровизацию» туризма получится, и не принудительно, тогда нужна реально работающая платформа для бизнеса, чтобы поднять его эффективность и отрасли в целом. При таких условиях бизнес сам туда войдет. Пока это выглядит как дополнительный контроль над сферой и отчетности участников рынка, считает он.

«Но мы, как представители турсферы, всегда за любое улучшение эффективности, и прозрачности скажем так, «обеления», – сказал Ципордей.

По мнению президента Ассоциации туристических организаций Челябинской области Инны Лободы –туризм – «это не про цифровизацию».

«Туризм – это исключительный вид отдыха, то есть это тактильные ощущения, то, что можно пощупать, что можно посмотреть, с чем можно соприкоснуться. Поэтому, если это все будет переведено в цифровую плоскость, я считаю, что на этом этапе туризм начинает медленно умирать», – считает Инна Лобода.

С точки зрения сервисов, они пока не так совершенны, продолжает она. Как только с рынка уйдут турагенты и туроператоры, останутся только агрегация и роботы, чат-боты, в этом случае о каком «душевном» туризме можем говорить.