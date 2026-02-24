В РСТ рассказали, что новые правила бронирования отелей не повлияют на цены

Новые правила бронирования номеров в гостиницах, которые начнут работать с 1 марта, не будут оказывать прямое влияние на ценообразование, в первую очередь цена меняется под действием рыночных механизмов. Об этом рассказали «Звезде» в Российском союзе туриндустрии.

«Вместе с тем тарифы, в которых при отмене бронирования стоимость не возвращается, были немного ниже, чем "возвратные", и в системах бронирования сейчас такие предложения представлены практически всеми гостиницами», - сообщил вице-президент РСТ, юрист Георгий Мохов.

По его словам, новые правила предусматривают возврат стоимости оплаченных услуг проживания в случае, если потребитель до даты заезда уведомил отель об отказе от брони. Если же клиент не сообщит об отказе от проживания или не заедет в гостиницу, то с него могут удержать стоимость не более суток.

При этом в РСТ отметили, что многие объекты оказываются в невыгодном положении, поскольку если клиенты будут отказываться за сутки от проживания, то продать его номер будет практически невозможно, что приведет к убыткам.

В России с 1 марта вступают новые правила бронирования и проживания в гостиницах. Теперь при отмене бронирования до дня заезда туристы могут получить полную сумму предоплаты.