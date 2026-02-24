Туроператоров обяжут включать в турпакет услуги инструкторов на сложных маршрутах

В России меняются правила продажи туров по сложным маршрутам. Как сообщает gazetametro.ru, туроператоров обяжут включать в такие поездки услуги инструктора-проводника. Речь идёт о маршрутах повышенной сложности, где нужны специальные навыки и сопровождение. В список входят горные и альпинистские направления, а также другие маршруты с повышенным риском. Ожидается, что это сделает путешествия безопаснее, хотя туры при этом могут подорожать.

© Соцсети