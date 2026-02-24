В аэропорту Сочи задерживаются 120 авиарейсов

В аэрогавани Сочи вне расписания прибывают и отправляются 120 рейсов, эти данные размещены на онлайн-табло аэропорта.

© Пресс-служба аэропорта Сочи

В частности, запаздывают с вылетом 69 рейсов, из которых более двух десятков следуют в Москву. На прилет задерживаются 51 рейс, из них 9 московских.

23 февраля временные ограничения в аэропорту Сочи вводились несколько раз, а с вечера аэрогавань была полностью закрыта до утра.

"В течение ближайших суток авиакомпании будут стабилизировать свое расписание, в связи с вводимыми ограничениями в аэропорту Сочи 23 февраля. Возможны вынужденные переносы, отмены или объединения некоторых рейсов", - сообщает пресс-служба аэропорта.

Сейчас аэропорт работает по фактическому расписанию и начинает обслуживать воздушные суда в порядке очередности. Создан оперативный штаб, а службы усилены дополнительным персоналом.