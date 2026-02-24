Новый круизный маршрут по Дальнему Востоку откроется в мае 2026 года

Новый круизный маршрут по Дальнему Востоку отправится в первый рейс в мае. Судно начнет путь из Владивостока сделает остановки в портах Приморья, Сахалина и Курильских островов, а также Камчатки.

Министр туризма Приморского края Наталья Набойченко на Форуме устойчивого развития на Камчатке отметила, что для обеспечения высокого уровня сервиса в регионах уже ведётся подготовка специалистов, работающих с круизными туристами. В частности, организована специальная программа обучения гидов.

Что касается стоимости, то 10-дневный тур обойдется в 170 тыс. рублей. Однако пока расписание не опубликовано, а продажа билетов ещё не открыта. По словам министра, интерес к новому туристическому продукту уже ощущается.

Наталья Набойченко подчеркнула, что запуск круизной программы находится на финальной стадии подготовки. По ее словам, завершается оформление сделки по приобретению судна.

Для проекта предполагается использовать современный дизель-электрический 200-метровый лайнер «Астория Нова». Он рассчитан на 1,4 тыс. пассажиров. На борту предусмотрены 8 тематических ресторанов и баров, театрально-концертный зал на 1 тыс. мест, спа-зона, фитнес-центр, открытый бассейн и другие сервисы, соответствующие уровню пятизвёздочного отеля.

Поскольку крупное судно не сможет подойти вплотную к островам и даже пришвартоваться к причалу в Корсакове, пассажиров будут доставлять на берег с помощью тендерботов — небольших катеров, курсирующих между лайнером и сушей. Приём гостей возьмут на себя, в том числе, национальные парки. Обзорные экскурсии в Приморье, на Сахалине и Камчатке включат в стоимость тура.

Напомним, о создании круизной линии по Дальнему Востоку впервые объявили на ВЭФ. Заниматься этим направлением будет резидент КОРФ.