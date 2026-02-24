Сколько денег принес туристический налог Новосибирской области

В 2025 году в ряде муниципалитетов Новосибирской области впервые ввели туристический налог. С 2026 года решение взимать дополнительную плату с отелей приняли еще 24 муниципалитета.

«171 предприятие области перечислило налоги от более чем 540 тысяч размещенных туристов, что принесло 104 миллиона дополнительных доходов, и это не окончательная сумма, так как пока нет данных по четвертому кварталу», – отметила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.

Как отметили в правительстве региона, всего в регионе число муниципалитетов, которые присоединились к эксперименту с самого начала, выросло с изначальных 9 до 35. С нового года количество муниципалитетов, в которых взимают туристический налог, выросло до 59. Со следующего года к ним добавятся еще несколько – в том числе, популярный у туристов Маслянинский округ.

Средства от налога идут на благоустройство и создание туристической инфраструктуры. В том числе, на ремонт и благоустройство, а также на проведение мероприятий.

