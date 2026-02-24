Ялта обошла Сочи и бросила вызов Красной Поляне

Ялта уверенно закрепилась в десятке самых востребованных направлений для отдыха в феврале 2026 года. Об этом свидетельствуют данные сервиса бронирования Твил.Ру.

Южнобережный курорт занял седьмую строчку рейтинга со средней стоимостью суточного размещения 5153 рубля. При этом туристы предпочитают приезжать в Ялту основательно — средняя продолжительность отдыха здесь составляет пять ночей, что заметно дольше, чем в большинстве других популярных городов. Интересно, что в рейтинге одиночных путешествий Ялта оказалась на десятой позиции с ценой 3466 рублей за ночь, но продолжительность отдыха остается той же — пять ночей.

Любопытно, что цифры февральского рейтинга отличаются от данных, опубликованных чуть раньше. Если в конце января аналитики называли средний чек в Ялте 4941 рубль при бронировании на три ночи, то к концу февраля статистика скорректировалась: ночь подорожала, а отдых стал продолжительнее. Это может говорить о том, что туристы, планирующие поездки заранее, экономят, а те, кто приезжает спонтанно, готовы платить больше и оставаться дольше.

На фоне других курортов Ялта выглядит вполне конкурентно. Сочи, занявший третье место в общем рейтинге, предлагает ночь в среднем за 4925 рублей, но туристы проводят там лишь четыре ночи. Красная Поляна с ценником 10692 рубля за ночь и Домбай за 10825 рублей явно ориентированы на другую аудиторию — любителей горнолыжного отдыха, готовых платить за зимнюю романтику. Алушта, соседка Ялты по Южному берегу, хоть и не вошла в февральский топ, отличилась в другом: эксперты зафиксировали здесь рост бронирований на 52% по сравнению с прошлым годом.

Отдельно аналитики отметили Ялту в нишевых рейтингах. Курорт попал в топ-10 оздоровительных направлений февраля, заняв второе место после Сочи, а также в десятку мест для романтических поездок пар на День влюбленных. Таким образом, Ялта в феврале 2026 года выступает универсальным солдатом крымского туризма: сюда едут и за здоровьем, и за любовью, и просто подышать морем в межсезонье.