Туристы, приехавшие на Ольхон на автомобилях, рискуют остаться без машин

Туристам, приехавшим на Ольхон на личных автомобилях, придется оставить их на острове либо до открытия переправы, либо до начала работы парома. Такое решение приняло правительство Иркутской области на сегодняшнем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Пока дорога через Ольхонские Ворота закрыта: лед игольчатый, весь в трещинах. В региональной дорожной службе заявляют: во всем виноваты водители, которые, несмотря на запреты и предупреждения, «продолжили выезжать на лед и не дали промерзнуть воде, вышедшей при нажиме». И теперь, судя по всему, маршрут придется прокладывать в другом месте. Но проблема в том, что переправу делают на территории Прибайкальского национального парка, поэтому она может быть оборудована только от одной автомобильной трассы до другой, а таких территорий не так много. Иные земельные участки использовать нельзя.

А пока ищут альтернативы, в Ольхонском районе ввели режим повышенной готовности, на месте работают представители регионального правительства. Местным властям поручено составить четкий график въезда и выезда туристических групп, организаторы экскурсий должны учитывать погодные условия и тщательно планировать маршруты.

Перевозить людей разрешено только на хивусах. Поэтому приехавшие на остров «своим ходом» рискуют остаться без авто до лета:

«Они выехали на лед, нарушив существующие запреты, и должны понимать зону своей ответственности. Количество таких гостей на Ольхоне сейчас подсчитывают. Организовать их доставку до материка по льду вместе с личным транспортом невозможно. Вывозить будем только людей при помощи судна на воздушной подушке. Главе района поручил организовать временные стоянки для этих автомобилей. Там они останутся до момента, пока не будет открыта переправа, а если специалисты не разрешат запустить ледовую дорогу, то до момента работы парома», – заявил губернатор Игорь Кобзев, подчеркнув, что ограничения «связаны прежде всего с безопасностью».

Однако туристов и тех, кто на них зарабатывает, никакие угрозы не останавливают.

«Сегодня были в Листвянке: машины ездят по льду, нет ни одного сотрудника МЧС», – рассказывают местные жители.

И предлагают свои рецепты для предупреждения новых трагедий, а заодно и защиты самого озера – от введения огромных штрафов за выезд на лед до полного прекращения развития туризма: