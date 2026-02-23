Как изменится туризм в России с 1 марта

С 1 марта 2026 года путешествия по России обретут четкие законодательные контуры — вступает в силу федеральный закон, который меняет само понятие «туристский продукт» для внутреннего и въездного туризма. Теперь тур будет считаться сформированным только при обязательном сочетании: размещение в гостинице плюс как минимум одна дополнительная услуга.

Это может быть перевозка любым видом транспорта, экскурсия, услуги гида-переводчика или инструктора-проводника. Если маршрут относится к категории повышенной сложности, наличие инструктора-проводника становится обязательным.

Для выездного туризма правила остаются прежними — классический набор из перевозки и размещения. Но главный сюрприз закона скрыт в налоговой плоскости.

Как пояснил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин, теперь туроператоры получат такие же налоговые льготы, как и отельеры, что уравнивает условия игры на рынке. Раньше при покупке раздельных услуг НДС платили все по отдельности, а при продаже пакета налоговая нагрузка оказывалась выше. Теперь этот перекос устранен, и формировать турпакеты по России станет экономически выгодно.

Эксперты прогнозируют, что новые правила подтолкнут туроператоров к активному созданию комплексных предложений внутри страны.

«Какой будет итоговый баланс, мы пока сказать не можем, но скорее всего вступление документа в силу увеличит количество внутренних туристических продуктов. Конкуренция растет, цены снижаются», — отметил Ромашкин.

В АТОР уверены: турист должен получать готовый тур, где за одну оплату продумано всё — дорога, проживание, экскурсии. Это не только удобно, но и безопаснее для путешественника.

Еще одно важное нововведение касается защиты прав туристов при банкротстве туроператоров. С 1 марта по 1 марта 2032 года действует новый порядок: выплаты будут производиться только в рублях из Фонда персональной ответственности и исключительно за подтвержденный реальный ущерб.

Это значит, что при выборе между самостоятельным бронированием и турпакетом второй вариант получает дополнительный аргумент — финансовую гарантию на случай непредвиденных ситуаций. Россиянам предстоит заново взвесить, что выгоднее: привычная самостоятельность или защищенный законом тур.