Ежегодный приток туристов в Крыму должен вырасти до 10 млн человек

В Крыму до 2030 года планируют построить 8 новых санаторно-курортных комплексов вместимость более 2,5 тыс. номеров. Об этом в эфире телеканала «Крым 24», сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.

По его словам, речь идет не только о строительстве объектов размещения, но и о создании современной инфраструктуры — благоустройстве набережных, развитии инженерных сетей и появлении новых точек притяжения для туристов. Задача — выйти на показатель в 10 млн туристов в год.

Сейчас в Крыму работает более тысячи классифицированных средств размещения — это гостиницы, санатории, пансионаты и гостевые дома. Общий номерной фонд оценивается примерно в 150–160 тысяч номеров с учетом всех категорий размещения. Однако при пиковых нагрузках, особенно в летний сезон, регион сталкивается с нехваткой качественных номеров — прежде всего в сегменте 3–5 звёзд и современных санаторных комплексов.

По оценкам участников рынка, дефицит номерного фонда в высокий сезон составляет порядка 20–30% от фактического спроса. Это означает, что при полной загрузке существующих отелей значительная часть туристов либо уходит в частный сектор, либо вовсе отказывается от поездок.