S7 снова оштрафовали за овербукинг

S7 в очередной раз привлекли к административной ответственности за овербукинг. По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, авиакомпания оштрафована на 45 тыс. руб.

Проверка показала, что в июле и октябре 2025 года в Толмачево S7 отказала 12 своим клиентам в посадке в самолеты. Речь идет о вылетах из Новосибирска в Челябинск и Читу. Причиной стало превышение количества зарегистрированных на рейсы путешественников. Как уточнили в надзорном ведомстве, свободные места были заняты трансферными пассажирами.

По итогам разбирательства авиакомпанию признали виновной по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ. Данная норма предусматривает ответственность за повторное оказание услуг с нарушением требований законодательства.

Кроме того, прокуратура выявила еще одно нарушение. Перевозчик не обеспечил размещение рядом ребенка младше 12 лет и сопровождающего его пассажира на рейсе из Санкт-Петербурга в Новосибирск.

В январе 2026 года суд Новосибирской области уже признал незаконными действия S7, связанные с систематическим овербукингом и односторонним изменением условий перевозки. Также прокуратура посчитала дискриминационными отдельные положения внутренней документации авиакомпании, регулирующие порядок посадки пассажиров.