На Дальнем Востоке запускают морские круизы от Приморья до Камчатки

Приморский край активно готовится к запуску масштабного межрегионального проекта – «Тихоокеанского круиза», который свяжет три дальневосточных региона, сообщает ИА DEITA.RU.

© Deita.ru

Морское путешествие рассчитано на 10 дней, его стоимость составит 17 тысяч рублей в сутки, а период навигации продлится с июня по октябрь. Маршрут начнется и завершится во Владивостоке, поэтому краевая столица станет ключевой точкой в формировании общего впечатления туристов от поездки.

Как рассказала министр туризма Приморского края Наталья Набойченко на форуме устойчивого развития на Камчатке, регион имеет богатый опыт приема круизных лайнеров и готов обеспечить высокий уровень сервиса для пассажиров. Туристам предложат гастрономические, культурные, патриотические и морские туры на любой вкус – для гостей разработан широкий спектр экскурсионных программ.

«Это могут быть как индивидуальные, так и групповые туры. В Приморском крае работают 98 туроператоров, 300 турагентов, 257 экскурсоводов, в том числе 66 гидов-переводчиков со знанием китайского, немецкого и английского языков. Они будут вовлечены в процесс встречи круизных туристов», – уточняет Наталья Набойченко.

Особое внимание уделяется качеству обслуживания в условиях ограниченного времени пребывания туристов на берегу. Организация приема большого потока пассажиров, оперативная работа отелей и ресторанов, а также насыщенная программа знакомства с городом ложатся на регионы-участники серьезной ответственностью. Чтобы справиться с этой задачей, в Приморье, на Камчатке и Сахалине уже ведется специальная подготовка гидов. Кроме того, «Тихоокеанский круиз» войдет в число национальных маршрутов, а его экскурсоводы пройдут межрегиональную аттестацию.

Идея проекта – показать туристам уникальную мозаику восточных культур, дикую природу и удивительные ландшафты Русского Дальнего Востока. Маршрут охватывает Владивосток, Сахалин и Камчатку, позволяя путешественникам за 10 дней составить полноценное впечатление об этом макрорегионе.

Стоимость круиза рассчитана исходя из 17 тысяч рублей в сутки, таким образом стоимость путешествия от Приморья до Петропавловска-Камчатского составит 170 тысяч рублей. В зимний период, по предварительным планам, маршрут может сместиться в сторону южного Китая. Туристический бизнес уже ожидает утверждения графика, чтобы начать продажу билетов и подготовить предложения для российских и зарубежных гостей.