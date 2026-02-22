Туристов на Байкале продолжают вывозить на лед

Гибель группы китайцев на Байкале, похоже, никого ничему не научила: водители продолжают выезжать на лед, а туристы этому не сопротивляются. Не останавливает даже то, что после трагедии, произошедшей в пятницу, едва не утонули еще несколько человек.

Так, через несколько часов после ЧП в районе мыса Саган-Хушун cпасатели, возвращавшиеся вместе с сотрудниками полиции с поисковых работ, обнаружили в Куркутском заливе Тойоту Лэнд Крузер, застрявшую в «ледяной ванне». Это произошло в 5 км от берега. Автомобиль частично затонул, и находившиеся в салоне женщина и подросток не смогли выбраться самостоятельно. Их эвакуировали на борт хивуса, а машину вытащили из воды с помощью лебедки.

Утром в субботу в ледяной разлом частично провалился фургон Jac, в котором находились 4 туриста. Они сообщили в МЧС, что замерзают. Экстренная группа транспортировала их на берег.

Отметим, что оба случая произошли в районе Ольхонской ледовой переправы, до сих пор не введенной в эксплуатацию из-за динамических трещин, образовавшихся во время оттепели. Тем не менее автомобили продолжают там ездить.

«На Ольхоне ОМОН, на переправе бетонные блоки», – сообщают в соцсетях одни путешественники.

«Никакого ОМОНа мы там в упор не видели, а вот 2 машины свободно перескочили пролив – «Нива» и «пузотерка», – отвечают вторые.

«Сегодня посты везде», – предупреждают третьи.

«Уже давно объезды есть мимо них. Сегодня к вечеру поехали «буханки» на Малом море, видимо, в расчете, что не попадутся... На Хвост Дракона к закату подкатили 5 джипов с явно не совсем трезвой компанией. Так что есть посты, что нет...», – заявляют четвертые.

А водители УАЗов уверяют туристов, что на их памяти случай с китайцами – единственный, когда автомобиль угодил в видимую трещину. И многие им охотно верят: «Гиды же знают, куда везут и на чем», – считают они.

«Была на этой же экскурсии 2 дня назад. Из большого количества «буханок» только наша и еще одна срезав небольшой участок по льду, дальше на Хобой поехали по суше (и то водитель напарника уговаривал на это, т.к. дороги нет по сути – по суше ехать тяжело и дольше), все остальные пошли по озеру. При этом мы ничего не решали и водителя не выбирали. Экскурсию покупали у турагентства, какой у сопровождающих, естественно, никто не знал», – рассказала в чате «Байкал.Travel.Ask» одна из путешественниц.

Очевидцы утверждают, что на льду пролива Малое море и сегодня было большое количество машин.