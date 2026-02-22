Россияне вновь заинтересовались Анапой

На Краснодарский край приходится около 50% всех ранних бронирований туров в стране. При этом, если Сочи удерживает 25–40% брони, то Анапа увеличила свою среднюю долю у туроператоров до 15–20%.

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). В структуре спроса лидирует Сочи — на него приходится от 25% до 40% всех резерваций, уточняют в ассоциации.

Анапа также показала резкий рост продаж летних туров. На данный момент её усреднённая доля по данным туроператоров составляет порядка 15–20%. В

АТОР объясняют повышенный интерес к Анапе в первую очередь более низкими ценами на размещение. Отели здесь дешевле соседних курортов примерно на 30%.

Эксперты отмечают, что ключевым фактором перераспределения турпотока останется возможность купаться в море. Если пляжный сезон будет разрешён в полной мере, Анапа может привлечь значительную часть отдыхающих, традиционно едущих в Сочи, Геленджик и на Крымский полуостров.

В то же время окончательное распределение спроса будет зависеть от ценовой политики отелей, транспортной доступности и общей эпидемиологической и административной обстановки.