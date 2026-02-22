Турист отравился блином на курорте и отсудил 60 тысяч рублей

Турист из Перми отсудил у предпринимателя больше 60 тыс. руб. после того, как отравился блином в передвижном кафе на территории курорта «Усть-Качка».

Как следует из материалов дела, 22 июня 2025 года мужчина купил в кафе блин «Цезарь» с курицей за 330 руб. Уже на следующий день его увезли в больницу с температурой под 40, сильной болью в животе и обезвоживанием. Врачи поставили диагноз сальмонеллез. В инфекционном отделении заболевший провел 9 дней.

Кафе вскоре исчезло с территории курорта, поэтому экспертам не удалось провести лабораторные пробы. Свердловский районный суд Перми расценил это как попытку предпринимателя избежать ответственности и учел при рассмотрении дела.

В качестве доказательств к иску были приложены банковская выписка об оплате покупки блина, показания свидетеля и медицинское заключение о том, что инкубационный период заболевания точно соответствовал дате неудачного завтрака. Кроме того, суд выяснил, что Роспотребнадзор выявил еще один случай сальмонеллеза у другого клиента того же кафе.

В итоге с ответчика решили взыскать 40 тыс. руб. компенсации морального вреда; еще 938 – за утраченный заработок и 20,5 тыс. штрафа за отказ добровольно удовлетворить иск. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Суды регулярно взыскивают компенсации за отравления в кафе и столовых. Например, в Москве посетитель ресторана получил более 100 тыс. руб. после сальмонеллеза, в Краснодарском крае туристке компенсировали лечение и моральный вред после отравления в гостиничном комплексе, а в Татарстане родители ребенка, отравившегося в детском лагере, через суд добились выплаты компенсации и штрафа по закону о защите прав потребителей.