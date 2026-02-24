Путешествия по России всё чаще строятся вокруг гастрономических впечатлений. Туристы выбирают направления не только ради музеев и пейзажей, но и ради вкусов, которые можно попробовать только на месте, напоминает портал «boda».

Гастросимволы становятся частью городского стиля. Весной Петербург живёт сезоном корюшки, Казань ассоциируется с эчпочмаком и чак-чаком, а Пермский край — с посикунчиками. Эти блюда активно продвигаются через фестивали, ярмарки и гастрономические маршруты.

В Центральной России растёт интерес к старинным рецептам и локальным продуктам. Огуречное варенье в Суздале, калинник в Рязанской области, медовуха в Коломне — всё это формирует новый взгляд на привычные территории.

На Севере и Дальнем Востоке в центре внимания — морепродукты и северные специалитеты. Краб, гребешок, муксун и оленина становятся частью современной гастрономической культуры и появляются в меню ресторанов по всей стране.

По оценкам участников рынка, гастротуризм постепенно превращается в самостоятельное направление. Вкус становится способом познакомиться с историей и атмосферой места, а поездка — личным гастрономическим открытием.