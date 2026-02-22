Тревел-блогерша рассказала, как живется пенсионерке в чуме в ЯНАО

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина побывала в гостях у пенсионерки, живущей в чуме рядом с Салехардом, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Впечатлениями от ее быта она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что у пожилой ненки по имени Тамара есть возможность поселиться в квартире, но она уже много лет остается в чуме.

«Без центрального отопления, без холодильника, с водой из ручья и туалетом в лиственничной роще. И переезжать в город не собирается», — такими фразами описала увиденное россиянка.

По словам Лисейкиной, чум Тамары стоит посреди лесотундры, недалеко от реки Обь. Летом он укрыт брезентом, а зимой — оленьими шкурами, которые нужно обновлять раз в несколько лет, потому что они начинают хуже держать тепло.

Внутри чума есть печка-буржуйка, низкий стол, тюфяки в качестве кровати, полог, рукомойник и пара табуреток.

«Никаких шкафов, диванов и техники. Электричество от генератора, а это значит, что только тогда, когда есть бензин. Воду приносят из ручья. Дрова нужно колоть и подбрасывать регулярно, иначе в чуме быстро становится холодно», — отметила блогерша.

Рядом с чумом стоит загон для домашних оленей. Собаки тоже есть, и они не декоративные, а рабочие, добавила Лисейкина. Она объяснила, что Тамара могла бы жить иначе — у нее есть дети и квартира в Салехарде. Однако для нее это удобство на случай необходимости. Для пенсионерки там все «чужое», а здесь — «свое».

«Мы привыкли измерять качество жизни квадратными метрами, уровнем инфраструктуры и набором бытовых удобств. Для нее важнее другое: родная земля, привычный уклад, возможность быть хозяйкой на своей территории», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла особенности жизни в тундре при температуре минус 50 градусов зимой. По ее словам, оленеводы предпочитают чумы из шкур животных, потому что в городах им тесно.