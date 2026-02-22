Пять мест в России, где утром можно сходить в хайк, а вечером — в театр

Выбрали локации, где два вида досуга соседствуют особенно близко.

Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.stor:

«Есть особый тип путешествий, который я люблю больше всего, — совмещение в одном дне двух разных настроений: «спортивного» и «культурного». И, по ощущениям, такая привилегия чаще всего доступна в городах, где есть горы. Не знаю, чем объясняется этот феномен, но, когда встречаешь рассвет в хайке, а вечер проводишь с пользой для ума, получаешь какое-то особое удовольствие и то самое ощущение, что «день прожит не зря». В России таких мест несколько — расскажу о тех, где культура и спорт соседствуют особенно близко».

Сочи

Как уроженец Сочи я несу любовь к вершинам Кавказа через всю свою жизнь. Горы здесь подступают почти вплотную к побережью, а часть знаковых треков стартуют сразу за городской чертой.

Мой любимый утренний маршрут – выход на хребет Ачишхо из Красной Поляны. Это не самый простой трек, но он идеален, если хочется «проветрить голову»: начинается в лесу, проходит через альпийские луга, а в некоторых точках дарит ощущение, что ты находишься между морем и небом. На весь маршрут, с выходом к Зеркальному озеру и заброшенной метеостанции, лучше закладывать два дня.

Но даже если пройти его часть, вместе с приятной усталостью в теле придёт и приятная пустота мыслей – а заполнить её можно тем же вечером в Зимнем театре, где почти постоянно проходят гастрольные выступления сильнейших трупп России. Второй вариант – отправиться в Зал органной и камерной музыки, кому что ближе.

Мурманск

Горы Мурманска – это и не горы вовсе, а скорее сопки, окружающие Кольский залив. Однако небольшая высота в этом случае не играет никакой роли. Когда вокруг – суровая тундра, под ногами – мох и камни, а над головой – низкое свинцовое небо, даже городской хайк приобретает почти драматический характер.

Самый доступный и короткий маршрут проложен на гору Горелая, высочайшую точку города, откуда в сумерках открывается завораживающая панорама арктического порта и залива. Если стартовать полярной ночью, можно не дожидаться позднего вечера, а спуститься как раз к первому звонку в Мурманском областном драмтеатре – и заодно заглянуть за кулисы на специальной экскурсии, рассказывающей, как устроен классический региональный театр.

Красноярск

Красноярские Столбы – не просто природный заповедник, а локальный социокультурный феномен. У местных жителей для него есть особое слово – столбизм. Заниматься столбизмом – значит проводить много времени в отрогах Восточных Саян, на правом берегу Енисея, сочетая активный отдых и занятия альпинизмом с субкультурным общением.

Столбисты узнают друг друга с полуслова – ну а я, побывав там всего однажды, теперь с первого взгляда различаю скальных «героев»: вот Дед с густой бородой, а рядом с ним – Прадед, Бабушка и Внучка. Расположены они хоть и близко к городу, но достаточно далеко от цивилизации: идти до них от ближайшей остановки придётся около 7 км. Но дорога – потрясающая! За каждым поворотом открываются такие виды, что не знаешь даже, чего хочешь больше – добраться наконец до цели или чтобы дорога не заканчивалась.

Заповедник делится на две части – экскурсионную и дикую. И вот в дикую в одиночку и без подготовки лучше не заходить: места эти, даром что примыкают к мегаполису, нехоженые и достаточно опасные.

Но тем острее ощущаются блага культуры – а с ней в Красноярске всё в порядке. В топе моих личных рекомендаций – уютная Музей-усадьба Сурикова с коллекцией ранних картин и эскизов к главным работам художника и взрослый репертуар Красноярского ТЮЗа, пару лет назад покоривший с гастролями взыскательную Москву.

Махачкала

Когда самолёт заходит на посадку в Махачкале, иллюминатор заполняют сразу две стихии: слева – бескрайнее, тяжёлое Каспийское море, а справа – каменные хребты. Начинать знакомство с Дагестаном лучше именно с них – в Сулакском каньоне. Важно выехать затемно, чтобы встретить рассвет уже наверху, когда первые лучи пробивают ущелье и подсвечивают воду знаменитым бирюзовым оттенком.

Спуск от поселка Дубки к реке напоминает авантюру: тропа круто уходит вниз, периодически осыпается, и каждый шаг приходится продумывать. Но когда добираешься до воды и понимаешь, откуда только что спустился, испытываешь без преувеличения восторг.

Второй восторг случается вечером – в Театре поэзии, где читают стихи на национальных языках. Сидеть в мягком кресле, вслушиваться в красивую гортанную речь поэтов и вспоминать, как утром стоял на краю каньона, – наверное, это и есть самый правильный дагестанский вечер.

Пятигорск

Пятигорск – место, где вообще не нужно выбирать между прогулками на свежем воздухе и культурой: они переплетены здесь исторически, со времён Лермонтова. Гора Машук – не отдельно стоящий объект, а основа, на которой город выстроен буквально и метафорически.

Утреннее восхождение на Машук я воспринимаю скорее как ритуал, нежели спортивное достижение. Путь на вершину пролегает мимо санаториев, мимо места дуэли Лермонтова, мимо грота, где когда-то обедал Чайковский. Карабкаться особо не приходится – дорожки утоптанные, но сам процесс постепенного набора высоты располагает к размышлениям. А наверху, у телевышки, открывается панорама всего Кавказского хребта – от Эльбруса до Казбека.

В хорошую погоду это зрелище, от которого невозможно оторваться. Но приходится – чтобы успеть к вечернему концерту в Лермонтовской галерее. Это изящное сооружение из стекла и металла, выполненное в лучших традициях курортной архитектуры. И настроение там соответствующее – хочется расслабиться и наслаждаться музыкой.