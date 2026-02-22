Москва становится популярным направлением для семейных поездок

Москва набирает популярность как направление для семейного и молодежного отдыха. Столичный Комитет по туризму (Мостуризм) провел исследование среди родителей в возрасте 30–55 лет с детьми 12–17 лет, а также подростков старше 12 лет из регионов Центрального федерального округа (за исключением Москвы и Московской области) и еще 13 субъектов Российской Федерации.

82 процента опрошенных родителей хотели бы посетить столицу вместе с детьми в ближайшие один-два года. Аналогичное намерение выразили 84 процента респондентов-подростков.

По итогам исследования туристы воспринимают столицу как подходящее направление для семейного путешествия. С точки зрения организации досуга так оценивают Москву 76 процентов родителей, а с точки зрения соответствия интересам всех членов семьи — 75 процентов. Среди ключевых аргументов — разнообразие развлечений и большое количество достопримечательностей.

Подростки, как и взрослые, выбирают Москву прежде всего из-за желания увидеть достопримечательности — посетить интересные места (42 процента), пройтись по необычным городским маршрутам (42 процента). Но, в отличие от родителей, их также привлекают не столько классические экскурсии, сколько широкий выбор развлечений (34 процента), концерты и фестивали (36 процентов), ощущение самостоятельного городского опыта и вовлеченность в жизнь мегаполиса, передает сайт мэра Москвы.

