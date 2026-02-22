Как туристу попасть в особняк Мясникова в Петербурге и почему его стоит увидеть

В Петербурге на улице Восстания есть красивейший особняк в стиле необарокко. Атланты держат балкон, лепнина, кованые решетки – глаз не оторвать. Невольно задумываешься, а что же там внутри, за этими дверями? Оказывается, попасть туда может любой желающий.

Дом построили в середине XX века для братьев Мясниковых, богатых купеческих наследников. Денег у них было немерено, поэтому архитектора наняли лучшего, а интерьеры доверили художнику Виктору Гартману. Получился почти дворец. Но пожить в свое удовольствие братьям не дали. Вляпались они в жуткую историю с подделкой завещания, судами и таинственными смертями родственников. Тяжба тянулась целых 14 лет и сломала обоих. Один умер, другой остался с разбитой репутацией. А особняк прозвали «сутяжным дворцом», отмечает автор канала «Зачем я там была?».

Потом дом продали промышленнику Варгунину, а тот подарил его дочери, которая вышла замуж за знаменитого адвоката Карабчевского. И вот тут началась настоящая жизнь. Карабчевский был душой общества, умел дружить с творческими людьми. В особняк потянулись гости: Федор Шаляпин, Матильда Кшесинская, Леонид Собинов, Всеволод Мейерхольд. Здесь звучала музыка, кипели споры, царила атмосфера салона. Дом даже переименовали в «особняк Карабчевского», забыв про горемык Мясниковых.

После революции хозяева эмигрировали, а в здании разместили больницу, потом диспансер. Интерьеры чудом уцелели. А в наши дни особняк отреставрировали и открыли для публики.

Переступаешь порог и попадаешь в парадный вестибюль с мраморной лестницей. Перила белые, ковка с позолотой, а на потолке – путти (такие пухлые ангелочки) парят в облаках и приветствуют гостей латинским «Salve». Поднимаешься по ступеням и сразу чувствуешь себя приглашенным на бал.

Но главное чудо – Большой танцевальный зал на втором этаже. Он двухсветный, с хорами для оркестра, с лепниной, позолотой и искусственным мрамором. В центре под потолком висит огромная люстра из золоченой бронзы на сто пять свечей. Когда представляешь, как здесь кружились пары, а на хорах играл оркестр, мурашки бегут по коже. Интерьеры сделаны в стиле историзма – тогда архитекторы не стеснялись смешивать барокко, ренессанс и античность в одном флаконе, лишь бы было богато и красиво.

Сейчас в особняке снова кипит культурная жизнь. Там проходят концерты, лекции, экскурсии. Прямо как при Карабчевском, только теперь попасть может каждый. Афиша висит на сайте. Так что если будете в Питере на Восстания, не проходите мимо. Загляните внутрь – это того стоит.

