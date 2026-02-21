Горнолыжные курорты готовятся к наплыву туристов

Горнолыжные курорты России готовятся к сезону 2026 года с оптимизмом, прогнозируя увеличение числа посетителей на 10%. Прошлый год уже продемонстрировал внушительные результаты: более 8 миллионов человек выбрали отдых на снежных склонах. Ожидания на текущий сезон, озвученные вице-премьером Дмитрием Чернышенко, подкреплены активным развитием инфраструктуры.

Особой популярностью в новогодние каникулы пользовались комплексы Краснодарского края, Алтая, Свердловской, Кабардино-Балкарской и Сахалинской областей. Горнолыжные курорты Северного Кавказа также показали впечатляющий рост турпотока, превысив 70 000 отдыхающих в праздничные дни, что на 18% больше, чем в 2024 году.

В преддверии сезона многие курорты, включая алтайские «Манжерок» и «Белокуриху», пермскую «Губаху» и магаданскую «Снегорку», расширили зоны для катания. Не отстает и один из высочайших европейских курортов – «Эльбрус».

Приоритетом остается безопасность: перед стартом сезона проводится полное техобслуживание канатных дорог и фуникулеров. Трассы классифицируются по уровню сложности, принимаются противолавинные меры, а инструкторы и спасатели регулярно отрабатывают навыки действий в экстремальных условиях.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) отмечает рост спроса на горнолыжные направления Северного Кавказа в зимнем сезоне 2026 года на 10–15%. Пиковые даты новогодних каникул продемонстрировали прирост до 15–20% год к году, с лидерами в лице Архыза, Приэльбрусья и Домбая.

