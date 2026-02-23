Лед Байкала не прощает ошибок: как туристам обезопасить себя во время поездки

Трагедия на Байкале, где в районе мыса Хобой под лед ушел УАЗ с китайскими туристами, вновь заставила говорить о безопасности поездок по озеру. Это уже не первый подобный случай в этом году: 28 января в ледовую трещину в районе Малого Моря также попал автомобиль с туристами из Китая. В Ассоциации туроператоров РФ рассказали, в чем главные опасности байкальского льда и какие ошибки туристов и водителей чаще всего приводят к трагедиям.

Скрытые ловушки священного озера

Лед Байкала, ради которого сюда ежегодно съезжаются туристы, – явление сложное и непредсказуемое. Его толщина на разных участках озера неодинакова, а перепады температур, ветер и даже сейсмическая активность заставляют лед постоянно двигаться и менять структуру. Именно это движение рождает знаменитое «дыхание Байкала» – те самые звуки, которые привлекают путешественников.

В феврале на озере нередко образуются торосы – разрывы ледового поля шириной до полутора метров. Особую опасность представляет то, что они часто припорошены снегом и совершенно не видны водителям во время движения.

За изменениями ледовой обстановки следит ГУ МЧС России. Ведомство регулярно информирует об образовавшихся трещинах и вводит запреты на переправы и выезд на лед. Так, 13 февраля предупреждение касалось района Листвянки – там вдоль всей береговой линии образовались наломы льда, а в ста метрах от берега зафиксировали становую трещину.

Ошибки туристов и водителей

Ответственные туроператоры строго следуют предупреждениям метеослужб и МЧС, нанимают только проверенных водителей с лицензиями и страховкой. Для сравнения: у водителя машины, провалившейся под лед в январе, по некоторым данным, даже не было водительских прав.

Опытные гиды также предупреждают, что в местах массового туризма правила безопасности нарушают чаще. Водители не всегда внимательно следят за ледовой обстановкой и игнорируют предупреждения МЧС в погоне за заработком. Туристам не стоит искать дешевые варианты поездок и договариваться с частниками напрямую – цена такой экономии может оказаться слишком высокой.

Какой транспорт безопаснее

Многие эксперты сходятся во мнении, что самый безопасный способ передвижения по Байкалу – хивусы, или суда на воздушной подушке. Эти «амфибии» способны передвигаться по льду, снегу и даже воде, а торосы им не страшны. Именно поэтому крупные туроператоры, организующие экскурсии по озеру, все чаще отдают предпочтение именно таким судам.

Правда, безопасность стоит дороже: трехчасовая экскурсия на хивусе обойдется в 4–5 тысяч рублей на человека, тогда как поездка на вездеходе – примерно в 2,5–3 тысячи. Договориться с частником напрямую на берегу можно еще дешевле, но последствия такой экономии могут быть фатальными.

Даже выбирая хивус, важно заказывать его через проверенных туроператоров. Хотя «амфибия» практически не может уйти под лед, частные водители нередко нарушают скоростной режим и технику безопасности – только с начала года это привело к нескольким столкновениям и травмам пассажиров.

Напомним, после трагедии 20 февраля, в результате которой погиибли восемь человек, возбуждены уголовные дела по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность».