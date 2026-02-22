В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за выезд на лед Байкала

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за выезд на лёд Байкала
На фоне трагедии на Байкале вице спикер Наталья Абрамченко предложила законодательно запретить выезд автомобилей на лёд водоёмов. Более того, депутат предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение закона.
Вопрос о запрете выезда на лёд с введением уголовной ответственности будет рассмотрен в Госдуме после инициативы вице‑спикера нижней палаты Натальи Абрамченко.
Поводом для внесения предложения стала недавняя трагедия на Байкале, когда автомобиль провалился под лёд. В результате из девяти пассажиров выжил только один.
Абрамченко считает, что езда по замёрзшей воде на автомобиле — не развлечение, а «смертельно опасный риск». По её мнению, перспектива уголовного преследования должна отпугнуть людей от выездов на лёд. Депутат также предложила усилить работу спасательных служб в наиболее посещаемых туристами местах, например, на острове Ольхон и в посёлке Листвянка.
Между тем, выезд на лёд в России разрешён только в специально оборудованных местах. Движение вне ледовых переправ запрещено. В случае с Байкалом, отмечают правоохранители, водитель повёз туристов по ледовому пути вопреки запрету, несмотря на потепление и повышение риска провалов.
Что касается инициативы, она требует доработки и ещё должна пройти обсуждение в парламенте. Предстоит определить меру ответственности, перечень исключений и полномочия спасателей и инспекций для контроля и предотвращения подобных случаев.