Как развивается туризм на острове Парамушир

Парамушир — «широкий остров» в переводе с языка айнов. Это суровый и величественный край, где волны Тихого океана встречаются с водами Охотского моря, а изрезанная линия берега хранит память о древних катастрофах и человеческой стойкости. Около 300 км отделяют его от столицы Камчатского края, но здесь начинается особый мир — с действующими вулканами, которые дымят над чёрными пляжами, и с городом, пережившим трагедию разрушительного цунами. Как вулканы, океан и история сформировали облик одного из самых северных островов Курил и чем он живёт сегодня, — в материале RT.

История освоения острова Парамушир и его население

Коренными обитателями этих земель были айны, называвшие их «поро-мосири» («широкий остров», «большой остров») — место, способное прокормить много людей. Первые русские землепроходцы достигли острова в начале XVIII века: в 1711 году отряд камчатских казаков под командованием Данилы Анциферова и Ивана Козыревского высадился на соседнем Шумшу, а затем и на Парамушире, встретив здесь айнов, говоривших на собственном языке и отличавшихся от японцев. К середине XVIII века на островах появилась первая русская школа и начались попытки ведения сельского хозяйства — сюда завезли семена овощей и домашний скот.

Переломным моментом стал 1875 год, когда по Петербургскому договору Российская империя передала Японии все Курильские острова в обмен на отказ от притязаний на Сахалин. В 1898 году японцы основали на месте крупнейшего айнского поселения портовый город Касивабара, который со временем превратился в центр рыбного промысла. Здесь базировались рыболовецкие шхуны, ловившие лосося у западного побережья Камчатки, активно строились рыбокомбинаты.

В августе 1945 года, в ходе Курильской десантной операции, на Парамушире высадились советские войска. С 24 августа 1945-го Тихоокеанский флот СССР начал занимать Курильские острова, а после подписания Акта о капитуляции Японии архипелаг вошёл в состав СССР. В 1946 году город Касивабара был переименован в Северо-Курильск. Советские власти форсированно развивали рыбную промышленность: к началу 1950-х население города превысило 6 тыс. человек, здесь работали комбинаты, строились жилые дома, школы, больницы и даже стадион.

Сейчас островное население, составляющее около 2,5 тыс. человек, практически полностью сосредоточено в Северо-Курильске — единственном городе Парамушира, который одновременно является административным центром округа.

Северо-Курильск — город, который смыло цунами

Трагедия произошла в ночь на 5 ноября 1952 года. Мощное подводное землетрясение магнитудой более 8 баллов по шкале Рихтера в Тихом океане породило три гигантские волны высотой до 15 м. Многие жители, покинувшие дома после толчков, вернулись за своими вещами и попали под новый удар стихии. Город и несколько рыбацких поселков были стёрты с лица земли, уцелели лишь окраины и два бетонных сооружения: арка стадиона и памятник лётчику Виктору Талалихину. По официальным данным, погибли 2336 человек, однако краеведы считают, что число жертв, включая военнослужащих, могло достигать 8 тыс. Большинство тел унесло в океан.

Информация о катастрофе не разглашалась. Но именно этот удар стихии подтолкнул СССР к созданию национальной службы предупреждения о цунами. Исследования показали, что усиление волны произошло из-за формы береговой линии (узкие заливы и изломанные берега). Кроме того, зона субдукции (где Тихоокеанская плита сталкивается с Евразийской) делает этот регион одним из самых сейсмоактивных в мире. Город отстроили заново, но уже на возвышенности, подальше от берега.

Сегодня о тех событиях напоминают братская могила и мемориал с именами 2236 погибших, чьи тела удалось опознать. Каждый год 5 ноября жители Северо-Курильска проводят траурный митинг в память о трагедии 1952 года и возлагают цветы к мемориалам и памятникам. Летом 2025 года стихия вновь наполнила о себе: мощное цунами нанесло удар, затопив несколько предприятий рыбной отрасли, включая завод «Алаид». В этот раз жертв удалось избежать.

23 вулкана и скорость ветра 230 км/ч: интересные факты о Парамушире

Вулканическое сердце острова

Парамушир — настоящая «страна вулканов». Из 23 вулканических вершин пять являются действующими. Один из самых активных — вулкан Эбеко, расположенный всего в 7 км от Северо-Курильска. Он почти ежечасно выбрасывает столбы пара и пепла, а его фумарольные поля, где горячие газы выходят на поверхность, создают инопланетные пейзажи. Высочайшая точка острова — вулкан Чикурачки (1816 м), идеальный конус которого доминирует над южной частью Парамушира. В юго-западной оконечности находится полуостров Фусса, образованный одноимённым действующим вулканом, где в бухту Крашенинникова летом заходят киты и косатки.

Климатические рекорды

Климат на острове суровый: субарктический, с сильным влиянием холодного течения Оясио. Именно здесь была зафиксирована рекордная на архипелаге скорость ветра — 230 км/ч. Из-за постоянных ветров лесов на острове нет, зато распространены кустарники и красочные луга. Здесь растут голубика, брусника, княженика и багульник, а рядом с морем — рододендроны и арника. Среднегодовая температура составляет всего +3 °C, а море даже летом не прогревается выше +8 °C.

Водные артерии

Особо красивы 46 водопадов Парамушира (хотя их точное число установить сложно). Среди них выделяется 50-метровый на реке Пуйшария и восьмиметровый водопад на реке Каменистая, низвергающийся прямо в океан. Крупнейшая река острова — Тухарка (длина 36 км), в период нереста заполняющаяся лососевыми, включая нерку, кижуч и горбушу.

Животный мир и научные открытия

Фауна представлена бурыми медведями, лисицами, зайцами, горностаями и завезёнными черношапочными сурками. Эндемик острова — парамуширская бурозубка. В прибрежных водах можно встретить китов, косаток и огромные лежбища сивучей. Учёные фиксируют рост популяции сибирского углозуба — холодоустойчивой амфибии, чувствительной к чистоте экосистемы. В 2025 году в ходе экспедиции Русского географического общества на острове обнаружили множество редких растений, включая краснокнижные.

Как развивается Парамушир в 2026 году

Последние годы стали для Парамушира временем активного развития. В Северо-Курильске появились асфальтированные дороги, новый спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и благоустроенные общественные пространства. Продолжается масштабное строительство социальных объектов: возводятся новая школа и современная районная больница. Реализация масштабных проектов в удалённом регионе не обходится без сложностей, связанных с логистикой и сменой подрядчиков, однако работа по вводу объектов ведётся.

Решается вопрос модернизации энергоснабжения: обсуждается переход от дизельной и угольной генерации к возобновляемым источникам энергии, что позволит снизить зависимость от «северного завоза» топлива и ежегодных бюджетных субсидий в размере более 360 млн рублей. В октябре 2023 года на взлётно-посадочную полосу Северо-Курильска приземлился первый самолёт: Ан-28 из Петропавловска-Камчатского, в планах — запуск рейса из Южно-Сахалинска.

Туристический поток продолжает уверенно расти. Если несколько лет назад остров посещали единицы, то сегодня Парамушир принимает тысячи гостей со всей страны. Для них разрабатываются специальные маршруты, а местные предприниматели строят гостевые дома и глэмпинги. В сентябре 2025 года на острове побывал отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и провёл патриотическую акцию «Сила в правде». Учёные Русского географического общества предложили создать на Парамушире национальный парк, чтобы сохранить уникальные экосистемы и развивать экотуризм. Как показали последние экспедиции, остров хранит ещё множество тайн. Таким образом, Парамушир постепенно открывается миру, оставаясь местом, где суровая природа и героическая история переплетаются особенно тесно.