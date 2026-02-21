Турэксперт рассказала, куда поехать на Масленицу в Подмосковье

У зимы финишная прямая, поэтому план на ближайшие выходные – торжественно ее проводить. Широкую Масленицу можно отпраздновать в воскресенье в Москве, где будут гуляния в разных локациях города, а вот в субботу прокатиться одним днем куда-нибудь в Подмосковье. Турэксперт Екатерина Васильева рассказывает, где планируются самые веселые мероприятия.

© Сетевое издание m24.ru

Мураново

Фото: muranovo-museum.ru

В усадьбе Федора Тютчева готовят масштабную масленичную программу на все выходные. В субботу 21 февраля будет бесплатная музыкальная и развлекательная анимационная программа на Барском лугу, там же в 16:00 сожгут чучело зимы. До этого можно покататься на лошадях и собачьих упряжках (от 500 рублей) или научиться обращаться с настоящей казачьей шашкой (бесплатно). В Усадебном парке и в залах музея покажут спектакли и проведут экскурсии по парку (сюда уже вход по билету в парк – 500 рублей для взрослых и 300 рублей для детей). Здесь же пройдет встреча-чаепитие с прапраправнуком Федора Тютчева (сеансы в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00, нужен отдельный билет – 1 500 рублей).

Как добраться и сколько стоит: сначала на электричке с Ярославского вокзала до станции Софрино (около 1 часа в пути и от 217 рублей за билет в одну сторону), оттуда на автобусе №34 до остановки Мураново (около 20 минут).

Клинское подворье

Фото: klinvk.ru

Музей при фабрике елочных игрушек больше про новогоднее настроение, но Масленицу здесь тоже отмечать будут. С 12:00 состоится праздник со скоморохами, песнями и конкурсами на открытом воздухе, театрализованная экскурсия, мастер-класс по росписи формовой стеклянной игрушки акриловыми красками (входит в стоимость билета), а в местном кафе вас будут ждать блины и горячий чай (за отдельную плату).

Как добраться и сколько стоит: быстрее всего доехать до Клина на "Ласточке" с Ленинградского вокзала, примерно 1,5–2 часа в пути (есть более быстрые), билет в одну сторону – от 412 рублей (по карте "Тройка" – от 297 рублей). Билет на праздничную программу в субботу 21 февраля – 1 400 рублей для взрослых и 1 тысяча рублей для детей до 6 лет.

Мелихово

Фото: chekhovmuseum.com

В усадьбе Мелихово Антон Павлович Чехов жил с 1892 по 1899 год, и эти годы оказались для него самыми плодотворными в творчестве: он написал здесь всего 42 произведения, среди которых "Черный монах", "Дом с мезонином", "Человек в футляре" и другие.

В субботу, 21 февраля, здесь тоже празднуют Масленицу: с 12:30 начинается праздничная программа с играми, музыкой и зимними забавами, по экспозициям музея для гостей проведут экскурсии, актеры театра "Чеховская студия" покажут инсценировки по рассказам писателя, а в 15:50 сожгут чучело зимы. У праздничной программы есть возрастное ограничение – 12+.

Как добраться и сколько стоит: 1,5 часа на электричке с Курского вокзала до Чехова (билет в одну сторону от 334 рублей, по карте "Тройка" – от 219 рублей), оттуда еще 15–20 минут на автобусе или маршрутке №25. Стоимость билета на праздничную программу – 1 500 рублей для взрослых и 1 тысяча рублей для детей до 16 лет.

Горки Ленинские

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Главная Масленица России состоится в музее-заповеднике "Горки Ленинские" и пройдет с особым размахом. В программе традиционные масленичные забавы: метание валенка, бег в мешках, перетягивание каната, гиревой спорт, масленичный столб и другие. Во время активностей можно заработать специальную валюту – рублины, которую потом получится потратить на ярмарке и купить сладости, валенки, сертификаты на посещение музея и многое другое. Также в программе выступления фолк-коллективов, мастер-классы по созданию съедобных бус, поморских кукол и свистулек, спектакли. Кульминация праздника – сожжение чучела – состоится около 16:00-16:30.

Как добраться и сколько стоит: удобнее всего от метро Домодедовская на автобусе №439 до остановки "Экспериментальная база" – около 30 минут в пути и оттуда 8–10 минут пешком. Билет на праздничную программу – 1 700 рублей для взрослых и 1 тысяча рублей для детей до 4 лет.

Коломна

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

В Музейной фабрике коломенской пастилы в субботу пройдет театрализованное представление, где расскажут о секретах приготовления лакомства, угостят чаем и научат печь блины. На праздничную программу нужно записываться заранее (билеты на сайте по предоплате), экскурсии стартуют каждый час – первая в 10:00, последняя – в 19:00.

Как добраться и сколько стоит: на электричке с Казанского вокзала 1,5–2,5 часа в пути и от 529 рублей за билет в одну сторону. Билет на экскурсию – 2 500 рублей.