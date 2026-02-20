В ГД призвали менять подход к туризму на фоне гибели туристов на Байкале

Трагедия на Байкале говорит о необходимости смены подхода к культуре отдыха и собственной безопасности туристов. Об этом ТАСС заявил глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди"), комментируя несчастный случай с группой китайских туристов на озере.

По его словам, люди выходят на лед, несмотря на широкое освещение подобных несчастных случаев, социальную рекламу и предупреждения об опасности "большой воды".

«Нынешняя ситуация усугубляется еще и тем, что это были иностранные туристы. Нам надо кардинально менять свою культуру отдыха, туризма и отношения к собственной безопасности», — сказал депутат.

Тарбаев напомнил, что в России есть закон, по которому обязаны действовать инструкторы-проводники. Без подтверждения аттестации, без соответствующей аккредитации и регистрации в реестре оказывать услуги запрещено, подчеркнул парламентарий.