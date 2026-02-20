В ГД призвали менять подход к туризму на фоне гибели туристов на Байкале

В ГД призвали поменять подход к туризму в РФ на фоне гибели туристов на Байкале
Трагедия на Байкале говорит о необходимости смены подхода к культуре отдыха и собственной безопасности туристов. Об этом ТАСС заявил глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди"), комментируя несчастный случай с группой китайских туристов на озере.
По его словам, люди выходят на лед, несмотря на широкое освещение подобных несчастных случаев, социальную рекламу и предупреждения об опасности "большой воды".
«Нынешняя ситуация усугубляется еще и тем, что это были иностранные туристы. Нам надо кардинально менять свою культуру отдыха, туризма и отношения к собственной безопасности», — сказал депутат.
Тарбаев напомнил, что в России есть закон, по которому обязаны действовать инструкторы-проводники. Без подтверждения аттестации, без соответствующей аккредитации и регистрации в реестре оказывать услуги запрещено, подчеркнул парламентарий.
«Но туристы, на свой страх и огромный риск, выходят на незаконный рынок и приобретают незаконные услуги. При этом часто ориентируются не на наличие разрешений и допусков, а видео и фото в социальных сетях», — посетовал он.