В Грозном в этом году обновят два участка дорог к аэропорту

В столице Чечни Грозном в этом году введут в строй два обновленных участка трасс, ведущих к единственному в республике международному аэропорту Северный. Дороги к таким стратегическим объектам в стране реконструируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

© РИА Новости

«В 2025 году в Грозном обновили 2,8 км улицы Айдамирова. Это часть маршрута к международному аэропорту им. Ахмата-Хаджи Кадырова. Ввести объект в эксплуатацию планируют в этом году», — сообщается в телеграм-канале министерства транспорта России.

Также отмечается, что в республике завершаются работы еще на одном пути в аэропорт — по улице Аэровокзальной.

По данным Минтранса, в 2025 году в России отремонтировали почти 38 км трасс, ведущих к аэропортам и аэродромам. В плане на этот год — еще более 30 км.