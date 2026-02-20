Новая морская круизная линия: что дадут 170 000 рублей за десять дней

Уже этим летом у путешественников появится уникальная возможность за 10 дней увидеть сразу три дальневосточных региона, причем не только с берега, но и с борта комфортабельного лайнера. Морская круизная линия, соединяющая Приморье, Сахалин и Камчатку, официально начнет работу в мае 2026 года.

Возить туристов будет дизель-электроход «Астория Нова», рассчитанный на 1400 пассажиров. Судно, работающее под российским флагом и с полностью отечественным экипажем, обещает уровень сервиса, сопоставимый с лучшими мировыми круизами: рестораны, спа, бассейн и театрально-концертный зал на тысячу мест.

Маршрут пройдет из Владивостока через Корсаков, Южно-Курильск, остров Кунашир, Курильск и остров Итуруп до Петропавловска-Камчатского. Обратный рейс дополнительно включит посещение Командорских островов и острова Тюлений.

Стоимость путешествия, как и заявлялось ранее, составит около 17 тысяч рублей в сутки на человека, то есть примерно 170 тысяч за весь тур. Первыми пассажирами станут 150 детей из ансамбля «Белый пароход», которые дадут концерты в портах захода.

Подготовка к приему туристов идет полным ходом. На Камчатке уже введены в строй новый морской вокзал и современный аэропорт, а для гидов разрабатываются межрегиональные программы аттестации, чтобы они могли квалифицированно рассказывать о достопримечательностях сразу трех территорий.

Эксперты прогнозируют, что новый круизный маршрут сможет привлекать до 50 тысяч туристов ежегодно, причем не только из России, но и из-за рубежа, особенно на фоне растущего интереса китайских операторов к Дальнему Востоку.

Ранее эксперт разрушил миф о «горящих» турах и объяснил, как не переплатить агенту. Генконсул РФ предупредил туристов о рисках опозданий на стыковки в Китае