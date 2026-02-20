Как гибель китайских туристов на Байкале ударит по индустрии

Трагедия на Байкале ударит и по имиджу этого озера, и по российскому направлению в целом, сказал в эфире НСН Сергей Ромашкин.

При путешествиях по озеру Байкал нет стопроцентной гарантии безопасности, при этом трагедия с китайскими туристами отпугнет часть их соотечественников, заявил в интервью НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Ранее стало известно, что на Байкале у мыса Хобой утонул «УАЗ» с китайскими туристами. По данным МЧС, автомобиль попал в ледовый разлом, в нем находились девять человек, один выбрался, найдены тела семерых погибших. Ромашкин отметил, что дело здесь не только в «сером» рынке услуг, но и в случайности.

«Я не думаю, что там есть "специалисты" по Китаю. Если у водителя был транспорт, он возил и наших, и китайских туристов, в этот раз случилась трагедия. В последние несколько лет рынок обеляется, значительная часть гидов вышла из тени, зарегистрировалась и прошла аттестацию. Множество компаний выходит из тени, процесс идет, но, видимо, не так быстро, как хотелось бы. Бывают и случайности. Стопроцентной гарантии безопасности быть не может, когда мы едем по Байкалу и говорим о заповедных территориях. Сейчас зима, наверное, была сложная погода, почему водитель не заметил? Дело не только в том, что надо было получать разрешение. К сожалению, риск есть всегда, и задача организаторов путешествий — видеть его и предупреждать туристов. Несомненно, каждый такой случай получает большой резонанс Часть людей теперь передумает, выберет другое место для отдыха. Безусловно, эта трагедия отрицательно скажется и на имидже Байкала, и на российском направлении в целом. Это удар по туризму на Байкале и российскому туризму», — сказал эксперт.

Он также рассказал, где в России любят отдыхать китайские туристы.

«Москва и Санкт-Петербург — самые популярные города у китайских туристов. На них приходится 85-90% турпотока. Небольшая часть путешествует по Дальнему Востоку — интересными для них местами являются Приморье, Владивосток, Благовещенск. Сейчас меньше, но раньше был очень популярен Ульяновск, в связи с Лениным, Для них это историческая фигура, десятки тысяч китайцев приезжали в Ульяновск для ознакомления с местами первых лет жизни Владимира Ильича. Есть пляжный туризм в Сочи, но очень ограниченно. В последние годы видим интерес к горнолыжным курортам, в основном это Сибирь, Шерегеш, Сахалин. На Камчатку едут интересующиеся дикой природой. Интерес к нашей стране растет и география расширяется», — заключил собеседник НСН.

