Выезд «буханок» на Байкал не разрешен, но экскурсии не отменяются

Следственные органы продолжают выяснять все детали трагедии возле острова Ольхон, где «буханка» с китайскими туристами ушла под воду. По уточненным данным, выжил только один иностранный пассажир, остальные 8 человек, включая местного водителя, погибли.

© tourdom.ru

Как сообщают представители турбизнеса, после произошедшего на остров приехало много проверяющих.

«Завтра экскурсии на “буханках” не отменены. Но они будут по суше ездить. А люди самостоятельно спускаться к гротам», – рассказала журналисту TourDom.ru организатор туров на Байкал Екатерина Рахматулина.

В регионе по-прежнему запрещен выезд на лед. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев напомнил об этом сразу после ЧП – ледовая переправа на Ольхон до сих пор не открыта. А в региональном МЧС сообщили, что в районе трагедии разрешено передвижение только на судне с воздушной подушкой, а официальная переправа отсутствует.

За невероятно прозрачным льдом уникального озера туристы едут зимой отовсюду. Сейчас начинается самый разгар сезона. И увы, каждая зима приносит немало печальных новостей. TourDom.ru только в этом году уже трижды писал о ЧП со смертельным исходом. В конце января в районе острова Ольхон в трещину попала другая «буханка» с гостями из Китая. Автомобиль перевернулся, одна из женщин погибла, еще 2 человека получили травмы. Против водителя возбудили уголовное дело. Оказалось, что у него не было удостоверения на право управления транспортным средством, и он вообще никогда не сдавал на права.

В начале февраля там снова погибли люди – виновник аварии выехал на лед вопреки запрету, поэтому теперь отлавливают всех, кто появляется в акватории, – 27 человек уже получили штрафы от 3 до 5 тыс. руб.

После череды инцидентов сотрудники госавтоинспекции запустили массовые проверки водителей. Говорилось, что особое внимание уделяют специалистам, управляющим маршрутными и туристическими автобусами. У них спрашивают лицензии и проверяют права.

В соцсетях много обсуждений трагедии. Большинство понимает, что полностью ограничить выезд на озеро не получится: «Там сотни точек выезда, это же не транспортная магистраль из точки А в точку Б. Маршрутов много, лед меняется». Так что приходится уповать только на инстинкт самосохранения самих людей.

«Если запретят тотально все, то 90% жителей на Ольхоне останутся без работы. Возить туристов на “буханках”, на “Ленд Крузерах” по Байкалу – это основной вид деятельности для большинства жителей», – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Как утверждают местные, трещин в этом году действительно много. Нужен глаз да глаз. Альтернативой уазикам являются лодки на воздушной подушке – хивусы. Но их меньше в принципе. Да и это дороже. Есть еще и отдельная категория людей, кто считает, что в этом случае «ощущения не те».

Туристы, у которых уже куплены туры на зимний Байкал, придерживаются другого мнения: «Скоро буду на Байкале, у нас в программе катание на хивусах... Желания по льду на “буханке” ездить нет никакого».

Напомним, что следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Ранее TourDom.ru писал, что, по данным СМИ, погибший на Байкале водитель незаконно организовывал туры.