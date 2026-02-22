Как организаторы экскурсий на Байкале рискуют жизнями туристов ради заработка

Стали известны новые подробности трагедии на Байкале, унесшей жизни 8 человек.

В соцсетях публикуются видео момента происшествия, снятого очевидцами, когда УАЗ с китайскими туристами уходит под лед. Оказавшиеся на месте пытались спасти людей, но безуспешно.

Как пишет тг-канал Shot, водитель «буханки», 44-летний житель деревни Малый Хужир на острове Ольхон взялся везти иностранных гостей по озеру (несмотря на запрет движения автомобилей по льду) ради заработка – «чтобы прокормить свою многодетную семью». Экскурсии он устраивал неофициально, никак не оформив предпринимательскую деятельность. В качестве перевозчика не регистрировался.

Тем временем в пабликах вирусятся видео, по которым можно составить представление о масштабах «дикого» туризма на Байкале. На кадрах – толпы гостей из Китая на льду, а на заднем фоне – десятки машин, тех самых уазиков, перемещаться на которых по замерзшему озеру попросту запрещено, допускаются только суда на воздушной подушке – «хивусы».

Гид, организатор туров по Байкалу Никита Истомин, с которым пообщался корреспондент TourDom.ru, обращает внимание на целый «букет» проблем с которыми сталкивается турбизнес в регионе.

«Спрос на зимний Байкал стал расти по экспоненте в последние лет 6. Это достаточно молодой рынок услуг, в который еще не интегрированы регуляторы и инструменты проверки», – отмечает он.

Сказывается и удаленность от цивилизации вкупе с социальными сложностями:

«В самом крупном поселке на Острове Ольхон, Хужире, проживает всего полторы тысячи человек, а зимой туда приезжает около миллиона туристов. У местных фактически нет других возможностей для заработка, кроме обслуживания гостей, поэтому на озеро готовы возить все: и стар, и млад».

Легализовывать бизнес недешево и хлопотно:

«Например, для официальной регистрации техники жителям острова Ольхон нужно ехать в город».

Возможно, во многом по этим причинам преобладает «серая» организация экскурсий:

«Сейчас все идет через запреты, а не создание условий для туризма. Будь возможность работать официально, по понятным и простым правилам, люди были бы рады оформить все документы», – считает Никита Истомин.

По факту трагедии на Байкале СК России по Иркутской области расследует уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).