Shaman порадовался росту турпотока на Байкал

Певец Shaman, который накануне устроил перформанс с облизыванием льда на Байкале, порадовался росту турпотока на озеро. Артист уверен, что его импровизированное шоу повысило туристическую привлекательность локации.

© Соцсети

«СМИ пишут, что даже спрос на туры в этом направлении вырос аж на 12%. Неожиданный эффект! Служу России!» – уточнил Shaman в своем телеграм-канале.

Откуда взял певец такую статистику, неизвестно. Тем не менее в соцсетях на поступок Ярослава Дронова многие отреагировали неоднозначно. В частности, большинство подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома» негативно оценили креатив мужа Екатерины Мизулиной.

«Что он этим хотел сказать? Как повезло Кате? А вообще жаль, что не примерз», – сыронизировал один из комментаторов.

Впрочем, Shaman решился ответить хейтерам в соцсетях. По его словам, лизание льда вредит экологии намного меньше, чем туристы, катающиеся по Байкалу зимой на машинах.