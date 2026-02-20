Туробъекты Кубани и Северного Кавказа готовятся к юбилеям и фестивалям

Один из крупнейших представителей туристической отрасли Группа Мантера в 2026 году отмечает пятилетие с момента основания. Как рассказали в группе, за этот относительно короткий срок организация сформировала устойчивую экосистему, в основе которой комплексное развитие туристических территорий, девелопмент, управление отелями и внедрение актуальных стандартов качества.

Глобальная цель группы компаний остается прежней: изменение ландшафта индустрии гостеприимства России через честное и устойчивое лидерство.

"Пятилетие - это важная точка опоры, чтобы оглянуться назад и оценить результаты, но гораздо важнее, что это лишь начало большого пути, - отмечает генеральный директор группы Вадим Трукшин. - Многое уже сделано: созданы уникальные курорты, отели и пространства, которые меняют представление об отдыхе в России. Но еще больше нам только предстоит совершить. Главная наша сила - команда, единомышленники, которые каждый день наполняют проекты Mantera жизнью, смыслами и заботой о гостях. В юбилейном году мы хотим разделить этот праздник со всеми, кто был с нами эти годы, поэтому готовим серию розыгрышей и специальных коллабораций с крупными российскими брендами".

В марте Сочи Парк Отель представит гостям новые номера, оформленные в стиле любимых маскотов - Гоши и Маргоши. Весна также ознаменуется запуском тематического фестиваля "Айда фест" и презентацией единой программы лояльности "Мантера Моменты", которая объединит все объекты холдинга.

В апреле первый день рождения отметит отель Mantera Supreme. В честь этого события на курорте пройдет фестиваль "Форма света", который станет пространством для моды, гастрономии, спа-ритуалов и велнес-практик.

Летом курорт "Архыз" примет юбилейный, пятый по счету, фестиваль музыки и науки "Выше звука", который за годы существования стал одним из самых ярких культурных событий региона, собрав в прошлом году более трех тысяч участников.

Осенью эстафету юбилеев продолжит винодельня Шато де Талю, которая отметит пятилетие ресторанно-дегустационного комплекса презентацией новой линейки инвестиционных вин.

В конце октября в отеле Mantera Supreme пройдет ежегодный "Бархатный бал" с благотворительным аукционом в поддержку фондов "Жизнь в движении" и "Галчонок" под патронажем Евгения Миронова и Юлии Пересильд.

В ноябре состоится череда событий, посвященных десятилетию игорной зоны "Красная Поляна". С июня 2026 года по январь 2027-го игорная зона представит серию из десяти крупных мероприятий и розыгрышей, концерты звезд и специальные предложения от Курорта Красная Поляна, включая "Вечный ски-пасс".