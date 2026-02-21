Мечта путешествовать по стране попала в топ-3 заветных желаний россиян

В тройку самых заветных желаний россиян наряду с улучшением жилищных условий и увеличением уровня дохода входит желание путешествовать по стране. Об этом говорится в исследовании платформы «Россия — страна возможностей». Об этом пишет РИА Новости.

© РИА Новости

Согласно результатам опроса, у большинства россиян сегодня есть нереализованные планы или мечты. На первой строчке оказалось улучшение жилищных условий, этот вариант выбрали 30,7%. На втором месте оказалось достижение высокого уровня дохода — 27,4%, путешествия по России выбрали 25,5% респондентов.

Участие в проектах платформы может помочь россиянам увидеть родину, рассказали в пресс-службе. Один из них — формат блог-туров всероссийского проекта «ТопБЛОГ».

«Блог-туры это путешествия, в которых рождаются не только сильный контент, но и настоящие смыслы, дружба и профессиональные сообщества. Когда блогеры видят регионы своими глазами, их аудитория начинает смотреть на Россию с интересом, уважением и любовью», — рассказала глава проекта «ТопБЛОГ» Ирина Круглова.

По ее словам, для организации важно не только показать красивые места, но и раскрыть характер территории, людей и традиций. В новом сезоне проекта участников ждет еще больше таких возможностей. Круглова пригласила всех следить за новостями проекта и присоединяться к сообществу.

Помочь россиянам осуществить мечту о путешествиях также может всероссийская межуниверситетская программа студенческих экспедиций «Открываем Россию заново». Студенты лучших вузов страны принимают участие в социально значимых инициативах и отправляются в экспедиции для работы над реальными проектами, которые меняют к лучшему жизнь регионов.

«Только за 2025 год было организовано 90 экспедиций, в которых приняли участие 1500 студентов из 134 университетов, партнерами выступили 38 организаций», — подчеркнули в пресс-службе.

Помимо этого, обладателями путевок на семейные путешествия по России становятся финалисты конкурса «Это у нас семейное».

Ранее исследование, которое провели специалисты холдинга «Ромир», показало, что россияне справляются со стрессом при помощи прогулок на свежем воздухе, этот вариант выбрали выбрали 46% участников исследования. На втором месте оказались встречи с друзьями — 39%. Замкнула тройку вкусная еда — 31%.