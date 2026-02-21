В Госдуме призвали предупреждать туристов на Байкале об опасностях

Туроператорам стоит предупреждать клиентов о возможных рисках при поездках на озеро Байкал, считает вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко. По ее мнению, напоминания о правилах безопасного поведения должны звучать повсюду: на борту самолета, в гостиницах и заведениях общепита.

«Осознанные» гости региона при выборе экскурсии по льду будут отдавать предпочтение судам на воздушной подушке («хивусам»), а не обычным УАЗикам. Путешествие на обычном автомобиле по замерзшему водоему – это не романтическое приключение, а опасная авантюра сродни русской рулетке, заявила Абрамченко в своем канале в Max. Рассчитывать на опыт и мастерство водителей-частников, у которых нет официального разрешения на перевозки пассажиров, не стоит.

Вице-спикер уверена: повышение осведомленности гостей поможет ликвидировать теневой рынок и закрыть нелегальные пути на Ольхон. Сам факт съезда с разрешенной трассы необходимо считать административным нарушением. Для борьбы с такими случаями полиция могла бы проводить регулярные рейды в зонах стихийных ледовых спусков, а транспортные средства нарушителей отправлять на спецстоянку. Кроме того, в точках притяжения туристов стоит организовать постоянное присутствие спасателей. Без системного контроля и ответственного подхода самих отдыхающих Байкал по-прежнему будет представлять угрозу.

Напомним, маршрут, по которому двигался злополучный УАЗ с гражданами Китая, никогда не значился официальной ледовой переправой. Зимой-2026 законодательство разрешает гостям региона передвигаться по озеру исключительно на хивусах. Что касается автомобильной дороги на Ольхон («зимника»), в этом сезоне она так и не заработала. Единственный разрешенный путь от деревни Куркут до Иркутской губы должен был открыться, однако из-за подвижек льда и образования трещин запуск переносили несколько раз. В итоге региональные власти ввели полный запрет на выезд автотранспорта на ледовую поверхность.