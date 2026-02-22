Россиянам разъяснили правила бронирования отелей, вступающие в силу с 1 марта

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT напомнил, что с 1 марта 2026 года в России начинают действовать обновлённые Правила предоставления гостиничных услуг, утверждённые постановлением правительства России №1912.

Документ вносит существенные коррективы во взаимоотношения между постояльцами и средствами размещения, делая процесс бронирования более защищённым для потребителей.

«Ключевое нововведение касается финансовых обязательств сторон при отказе от забронированного номера. Если ранее турист мог потерять всю внесённую предоплату при аннулировании заявки, то теперь правила кардинально меняются в пользу гостя. В случае отмены бронирования до наступления даты заезда исполнитель обязан вернуть клиенту деньги в полном объёме. Даже при опоздании или незаезде отель теряет право удерживать средства более чем за одни сутки», — рассказал собеседник RT.

По его словам, принятые изменения кардинально меняют подход к взаиморасчётам между гостем и отелем.

«При этом интересы отелей тоже учтены: компенсация за первый день покрывает издержки на бронирование и возможный простой номера, однако удерживать оплату за неоказанные услуги после того, как стало известно об отказе, теперь недопустимо», — пояснил Чаплин.

Помимо финансовых аспектов, акцентировал внимание он, новые правила вводят дополнительные требования к информированию потребителей.

«Теперь в договоре на бронирование обязательно должны быть указаны точная площадь номера, категория помещения, полный перечень услуг и их стоимость, а также исчерпывающие сведения об условиях аннуляции и о порядке возврата денег», — заключил парламентарий.

Ранее психолог объяснила, как мошенники обманывают людей в сфере туризма.

Подробнее — в материале RT.