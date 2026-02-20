Искусственному интеллекту не под силу заменить живое общение с экскурсоводом

Живое общение с профессиональным гидом остается приоритетом для туристической отрасли Приморского края. И это несмотря на активное внедрение цифровых технологий.

Руководитель департамента ТИЦ региона Дарья Гусева подчеркнула, что искусственный интеллект и аудиогиды не способны полноценно заменить работу экскурсовода. Чтобы отвечать запросам времени, отрасль трансформируется: активно внедряются игровые форматы, такие как квесты, которые привлекают молодую аудиторию.

Интерес к региону продолжает расти. За 2025 год турпоток в Приморье достиг 4,07 млн поездок, превысив прошлогодние показатели на 4,5%. Благодаря расширению рамок туристического сезона до семи месяцев и развитию инфраструктуры, край становится популярнее. В частности, в прошлом году велось благоустройство шести новых экологических и велосипедных маршрутов во Владивостоке и других районах края, включая Спасск-Дальний, Ольгинский и Красноармейский округа.

