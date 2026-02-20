Швейцарский турист покорил самую высокую гору Якутии

Швейцарский турист Мацей Збигнев успешно совершил восхождение на гору Победа в Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

© Соцсети

По данным ведомства, маршрут оказался технически сложным и занял весь световой день. Турист, аккуратно преодолевая потенциально опасные участки, достиг отметки 3003 м. Спуск, как уточняется, также потребовал значительных усилий и продолжался около 4 часов.

В МЧС напомнили, что ранее Збигнев уже привлекал внимание своими экспедициями. В прошлом году он прошел на лыжах маршрут от Анабарского района до Оленекского. Этот переход Международная федерация спортивного туризма признала лучшим экстремальным маршрутом по итогам 2025 года.

В настоящее время путешественник находится в оленеводческом стаде Тачыгырас в Момском районе. Следующей точкой его маршрута станет Усть-Нера, после чего он планирует продолжить путь в Магадан.

В ведомстве отмечают, что экспедиции в условиях Крайнего Севера сопряжены с повышенными рисками. Так, в начале февраля в Якутии был обнаружен погибшим 52-летний польский турист Адам Борейко. Он следовал на велосипеде по маршруту Якутск – Оймякон. Тело путешественника нашли в гостиничном номере в поселке Хандыга. По предварительной информации, он начал поездку 25 января, однако до конечной точки не добрался. Обстоятельства и причины смерти устанавливаются.