Аэропорт Сочи вновь провел ночь без вылетов и прилетов

Вторую ночь на этой неделе аэропорт Сочи провел без вылетов и прилетов. План «Ковер» в воздушном пространстве черноморского курорта ввели в 22 часа, а сняли только после 7 утра.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, за период действующих ограничений экипажи 4 рейсов приняли решение об уходе на запасные аэродромы. A45070 «Азимута» из Калуги, SU1118 «Аэрофлота» из Москвы, FV6567 «России» из Петербурга сели в Минеральных Водах, SU1132 из Москвы – в Махачкале.

На текущий момент наибольшие задержки на прием достигают 11–12 часов. Это уже названный рейс из Калуги и борт той же авиакомпании из Еревана, который по расписанию должен был приземлиться в 23:00, но теперь его ждут в 10:20.

Отправлять вчерашние рейсы, судя по онлайн-табло, будут до середины сегодняшнего дня. Так, на 15 часов позже улетит SU1777 «Аэрофлота» – в 14:00 вместо 23:05.

Как утверждают в аэропорту, в связи с корректировками авиакомпании предоставляли пассажирам напитки и питание согласно требованиям Федеральных авиационных правил. При длительных переносах предлагалось расселение в гостиницах.

Ранее TourDom.ru писал, что рейс Nordwind Пхукет – Москва задерживается на двое суток.