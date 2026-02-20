«Победа» второй день подряд переносит рейсы из Шереметьево во Внуково. Как отметили в авиакомпании, это связано с ограничениями в работе аэропортов.

В лоукостере пояснили, что изменения вызваны временными ограничениями на выполнение взлетно-посадочных операций. Из-за действующих лимитов в Шереметьево 20 февраля часть рейсов задерживается, а часть будет обслуживаться во Внуково. По уточненным данным, в другой аэропорт переведены 16 вылетов.

По данным Росавиации, на фоне снегопада аэропорты московского авиаузла с начала пятницы обеспечили обслуживание 215 рейсов, из которых 137 – на вылет, 78 – на прилет. Уходов самолетов на запасные аэродромы нет. Отменено восемь рейсов, в том числе три иностранными перевозчиками.

По данным Гидрометцентра, непогода в Москве продолжится и в пятницу. Однако к выходным снегопад должен ослабнуть.

Отметим, что многие пассажиры «Победы» возмущены такой ситуацией. Как сообщают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», путешественники могут узнать о смене аэропорта уже на гейте. В таком случае попасть на рейс вовремя просто невозможно.