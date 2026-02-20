Продажу ски-пассов туристам предложили ограничить

В Государственной думе обсуждают возможность введения ограничений на продажу ски-пассов на горнолыжных курортах с учетом фактической пропускной способности трасс. Такая мера, по мнению парламентариев, позволит снизить уровень травматизма и повысить комфорт отдыхающих. Об этом заявил заместитель председателя думского комитета по туризму Сергей Кривоносов.

По словам депутата, предлагается выработать механизмы саморегулирования совместно с администрациями горнолыжных курортов. Речь идет о контроле количества продаваемых ски-пассов в зависимости от загрузки склонов, что позволит избежать чрезмерной концентрации катающихся на трассах.

Парламентарий подчеркнул, что дополнительное регулирование становится необходимым на фоне резкого роста популярности горнолыжного отдыха. При высокой плотности туристов существенно возрастает риск несчастных случаев, а также снижается общий уровень комфорта для гостей курортов.

Сергей Кривоносов привел статистику, согласно которой в минувшем сезоне горнолыжные курорты посетило порядка 8,3 млн человек. Этот показатель почти втрое превышает уровень 2022–2023 годов. Рост туристического потока объективно увеличивает нагрузку не только на трассы, но и на канатные дороги, сервисные и медицинские службы.

По его данным, только в сезоне 2024–2025 годов за медицинской помощью на горнолыжных курортах обратилось около 16,6 тыс. человек. В связи с этим, считает парламентарий, вопросы регулирования загрузки склонов и обеспечения безопасности отдыхающих требуют системного подхода.