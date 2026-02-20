Сколько стоит путешествие от Приморья до Камчатки на десять дней

Регионы Дальнего Востока завершают подготовку к запуску масштабного круизного проекта, который объединит Приморье, Камчатку и Сахалин. Морское путешествие, рассчитанное на 10 дней, стартует во Владивостоке. Стоимость пребывания для туристов составит 17 тысяч рублей в сутки. Навигация запланирована на теплый период – с июня по октябрь.

В Министерстве туризма Приморского края подчеркнули, что впечатления от всего морского вояжа во многом зависят от первого знакомства с Владивостоком. Именно этот город является отправной и финальной точкой маршрута. Приморье выступает одним из ключевых разработчиков концепции «Тихоокеанского круиза», поэтому встреча гостей здесь возведена в ранг приоритетной задачи.

Как заявила министр туризма Приморского края Наталья Набойченко в ходе форума устойчивого развития на Камчатке, регион обладает солидной базой для приема туристов. По ее словам, Владивосток имеет богатый опыт обслуживания пассажиров круизных лайнеров.

«Мы учитываем возможности транзитных пассажиров, у нас для гостей большой перечень экскурсионных предложений, как стандартных, так и по запросу. Это могут быть как индивидуальные, так и групповые туры. В Приморском крае работают 98 туроператоров, 300 турагентов, 257 экскурсоводов, в том числе 66 гидов-переводчиков со знанием китайского, немецкого и английского языков. Они будут вовлечены в процесс встречи круизных туристов. На выбор гостей — гастрономические, культурные, патриотические, морские программы. И они будут предлагаться туристам в каждом регионе», – отметила Наталья Набойченко.

Краевое ведомство отмечает, что прием большого числа путешественников в сжатые сроки ложится серьезной нагрузкой на гостиницы и рестораны. Чтобы показать город с лучшей стороны за короткое время стоянки, местный турбизнес мобилизует все ресурсы. Власти региона уверены, что уровень берегового сервиса в Приморье окажется на высоте, и выражают надежду, что коллеги с Камчатки и Сахалина обеспечат аналогичное качество обслуживания.

Подготовка кадров для нового проекта уже идет полным ходом. В министерстве добавили, что на данный момент ведется специальная подготовка гидов для работы с круизными пассажирами.

«В рамках круизного тура Приморье войдет в национальный маршрут и станет участником межрегиональной аттестации», – резюмировала Наталья Набойченко.

Эксперты туристической отрасли называют «Тихоокеанский круиз» удачной возможностью открыть для себя восточные рубежи России, сочетающие уникальную природу и самобытную культуру. Ожидается, что маршрут будет востребован как у российских, так и у иностранных гостей. Стоимость десятидневного путешествия от Владивостока до Петропавловска-Камчатского составит 17 тысяч рублей в сутки. Туроператоры уже ожидают утверждения точного графика заходов в порты, чтобы открыть продажи билетов. В зимний период предполагается перенаправить лайнеры в сторону южного Китая.