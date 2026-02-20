Где искать бюджетные направления в России в 2026 году

Россияне, путешествуя по стране, учатся экономить и выбирают более бюджетные направления, иностранцы активно осваивают Арктику, Байкал и Камчатку. О туристических трендах и прогнозе на 2026 год в интервью "Российской газете" рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Какие тренды в туризме вы видите сейчас?

Майя Ломидзе: Туристы экономят, сокращая длительность поездок и расходы. И спрос в разных регионах разный — в Краснодарском крае он снизился, в Санкт-Петербурге, Калининграде, Москве — вырос. Увеличивается спрос на санатории, короткие wellness-программы, экотуризм и удаленные регионы Дальнего Востока и Крайнего Севера. Мощным драйвером стал событийный туризм, например, фестивали в городах Золотого кольца и других регионах. В 2026 году на рынок внутреннего туризма могут повлиять инфляция, налоговая реформа, кадровый дефицит и неопределенность с открытием пляжей в Анапе.

Выездной туризм почти восстановился до показателей 2019 года, 11,3 миллиона человек против 12 миллионов в 2019 году. Растет доля организованных путешествий через туроператоров, а также спрос на премиальный сегмент, в том числе за счет выбора более дорогих отелей и дополнительных услуг на традиционных направлениях, например в Турции. Ожидается высокий спрос на новинки, такие как Куба, Саудовская Аравия, Вьетнам, также будет расти Китай в связи с введением безвиза. Ожидается, что в следующем году сохранится рост спроса на премиальные туры.

Путешествия по России дорожают. На какие направления нужно обратить внимание в 2026 году, чтобы они вышли дешевле?

Майя Ломидзе: Все зависит от цели. И если очень хочется на море, то для снижения стоимости отдыха придется выбирать бюджетные средства размещения, выезжать на отдых не в пик высокого сезона и так далее. Если цель — отдохнуть без моря, то для экономии стоит выбирать регионы — не хиты, менее раскрученные и популярные среди туристов. Это в первую очередь территории, расположенные вдали от главных туристических магнитов.

Например, это почти весь Приволжский федеральный округ, за исключением Казани. Это Северо-Западный регион, кроме Карелии и, естественно, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это, в частности, Новгородская область, за исключением Старой Руссы, почти вся Мурманская область, за исключением Хибин. Также стоит обратить внимание на регионы Уральского федерального округа и на территории ЦФО, кроме Москвы, Подмосковья и городов Золотого кольца. Например, Калужская, Тульская, Орловская области.

По разным оценкам, российский туризм находится на пике. Ожидаете ли вы снижения?

Майя Ломидзе: О глобальном снижении речи не идет, но динамика различается по направлениям. Во внутреннем туризме рост замедлился из-за восстановления выездного туризма и роста цен. Ожидается небольшой прирост, который сдерживают инфляционные ожидания. Въездной туризм будет расти благодаря безвизу с Китаем и интересу к России со стороны туристов с Ближнего Востока.

Дальнейшие перспективы выездного туризма зависят от геополитических факторов и курса рубля. При сохранении стабильного курса рост продолжится. В случае значительного ухудшения экономической ситуации может пострадать туристическая инфраструктура в регионах, в частности, объекты размещения, питания, перевозчики, которых в той или иной степени затронула налоговая реформа.

Летом говорили о дефиците самолетов на внутренних направлениях. Увеличится ли этот дефицит в будущем?

Майя Ломидзе: Дефицит имеет место и будет усугубляться в ближайшие годы, так как авиационный парк почти не обновляется. Однако пока он не носит критического характера и не влияет на количество рейсов. Он может быть лишь одним из факторов ценообразования. При этом снижения пассажиропотока не наблюдается на протяжении последних двух лет.

Летние задержки и отмены самолетов глобально отразились на туризме? Можно ли с этой ситуацией связать рост популярности автотуризма?

Майя Ломидзе: Нет, это совершенно разные вопросы. Летние задержки и отмены авиарейсов привели в основном к росту расходов туроператоров, для туристов эффект был кратковременным. Рост автотуризма — это более глобальная и давняя история. Он обусловлен закрытием аэропортов юга и запада России и трендом на короткие поездки в сопредельные регионы. Туристы также пересаживаются на автомобили из-за роста цен на железнодорожные и авиабилеты, а не из-за отмен и задержек полетов.

Ранее вступила в силу обязательная сертификация средств размещения. Как это отразилось на отрасли? Будут ли заметны последствия в пик туристического сезона?

Майя Ломидзе: Сертификацию к концу года прошли почти все отели. Это увеличило затраты отельеров, но последствий в виде роста цен не ожидается, цены сегодня растут по другим причинам.